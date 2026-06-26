همزمان با شام غریبان کاروان زینبی کربلا، موج صد و هفدهم «سنگر خیابان انقلاب» با حضور گسترده و پرشور عزاداران حسینی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - در شبی که دل‌های عاشقان اهل‌بیت (ع) در سوگ مظلومیت سیدالشهدا (ع) و یاران وفادارش می‌تپید، موج صد و هفدهم «سنگر خیابان انقلاب» با حضور پرشور و گسترده عزاداران حسینی برگزار شد. این اجتماع باشکوه، جلوه‌ای از پیوند عمیق نهضت عاشورا با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت؛ پیوندی که از کربلای سال ۶۱ هجری تا ایران اسلامی امروز، پیام ایستادگی، آزادگی و مقاومت را زنده نگه داشته است.

عزاداران و دلدادگان مکتب حسینی در شام غریبان کاروان زینبی، با حضور پرشور خود بار دیگر نشان دادند که فرهنگ عاشورا همچنان الهام‌بخش حرکت ملت ایران در مسیر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی است. نوای یا حسین (ع)، اشک‌های سوگواران و جلوه‌های ناب ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع)، فضای خیابان انقلاب را به صحنه‌ای از عشق و وفاداری به آرمان‌های حسینی تبدیل کرد.

این حضور پرمعنا، روایتگر استمرار راهی است که از خون پاک شهدای کربلا آغاز شد و در پرتو انقلاب اسلامی، همچنان در مسیر عزت، استقلال و مقاومت امت اسلامی ادامه دارد