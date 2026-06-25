باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - با ادامه موج گرمای سنگین در سراسر قاره اروپا، کارشناسان می‌گویند مرگ بیش از ۲۷۶ نفر در چند کشور اروپایی به نوعی با این موج گرما مرتبط بوده است.

این موج سبب شده دما در بسیاری از مناطق این قاره به ۴۰ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر برسد و هر روز رکورد‌های جدیدی ثبت شود. گرما زندگی روزمره مردم را مختل کرده و باعث اختلال در سفرها، خدمات ریلی، کار، مدارس و زندگی عادی مردم شده است.

در میان هشدار‌های مختلف دولت‌ها و نهاد‌ها درباره نحوه مقابله با این شرایط، تلفات انسانی چشمگیری دیده می‌شود.

منابع رسمی و غیررسمی در اسپانیا، فرانسه و آلمان گزارش داده‌اند که حدود ۲۷۶ مرگ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با گرمای شدید مرتبط بوده است.

اسپانیا در حال حاضر وخیم‌ترین وضعیت را دارد و از ۲۱ تا ۲۴ ژوئن (۳۱ خرداد تا ۳ تیر) ۲۱۲ مرگ مرتبط با دمای بالا ثبت کرده است. سیستم نظارت بر مرگ‌ومیر عمومی این کشور هشدار داده که از زمان شروع موج گرما در روز یکشنبه، تعداد مرگ‌ها هر روز افزایش یافته است.

فرانسه نیز یکی از کشور‌هایی است که افزایش دما در آن باعث مرگ تعدادی از افراد شده است. اگرچه هنوز آمار رسمی کلی مانند اسپانیا منتشر نشده، اما بر اساس اعلام مقامات و رسانه‌های محلی، حدود ۵۸ مرگ گزارش شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به گرما مرتبط بوده‌اند.

از ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) تاکنون، دست‌کم ۴۳ نفر در فرانسه هنگام شنا غرق شده‌اند. در بخش گرمازدگی، رسانه‌های محلی موارد مختلفی را گزارش کرده‌اند؛ از جمله مرگ دو کودک در خودروی پارک‌شده زیر آفتاب در جنوب شرقی فرانسه. همچنین در مواردی دیگر، افراد مسن، کارگران در فضای باز و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای در اثر گرما جان خود را از دست داده‌اند.

در آلمان تاکنون مرگ مستقیمی که به گرما نسبت داده شود گزارش نشده، اما مانند فرانسه، چندین مورد غرق‌شدگی در این کشور گزارش شده است.

شایان ذکر است که گرمای شدید می‌تواند بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی، دیابت، مشکلات تنفسی و بیماری‌های روانی را تشدید کند و همچنین خطر آسیب‌های کلیوی و عفونت‌ها را افزایش دهد. وقتی دمای محیط، رطوبت بالا، باد کم و قرار گرفتن طولانی‌مدت در گرما با هم ترکیب شود، بدن دیگر قادر به دفع حرارت نیست و این وضعیت می‌تواند به گرمازدگی شدید و مرگ منجر شود.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان، کارگران فضای باز و افراد کم‌درآمد بیشتر در معرض خطر موج گرما هستند.

منبع: آناتولی