مراسم معنوی شام غریبان با حضور پرشور مردم در شهرستان قروه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم معنوی شام غریبان شهرستان مروه  مریدان و عاشقان اهل بیت (ع) با روشن کردن شمع به نشانه عشق، وفاداری و ارادت، یاد و خاطره شهدای دشت کربلا را گرامی داشتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شام غریبان ، ماه محرم
خبرهای مرتبط
شام غریبان شهادت اباعبدالله الحسین در آذربایجان شرقی
خیمه سوزان شام غریبان در آباده فارس + فیلم
مراسم شام غریبان در سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آئین شام غریبان حسینی در شهرستان قروه
آخرین اخبار
آئین شام غریبان حسینی در شهرستان قروه
شهرستان قروه در سوگ و ماتم عاشورای حسینی+فیلم