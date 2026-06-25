مراسم معنوی شام غریبان با حضور پرشور مردم در شهرستان قروه برگزار شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0634\u0627\u0645 \u063a\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0648\u0647\u00a0 \u0645\u0631\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0634\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0634\u0645\u0639 \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0639\u0634\u0642\u060c \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u060c \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0634\u062a \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n