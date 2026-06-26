باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مراسم عزاداری عاشورای حسینی همزمان با شب شام غریبان با حضور پرشور مردم، هیئتهای مذهبی و عزاداران حسینی در شهرکرد برگزار شد و فضای این شهر را سرشار از سوگ و ماتم اهلبیت (ع) کرد.
در این آیین معنوی که با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود، دستههای عزاداری با زنجیرزنی و سینهزنی در نقاط مختلف شهر به حرکت درآمدند و یاد و نام شهدای کربلا را گرامی داشتند. عزاداران با نوحهخوانی و مرثیهسرایی، ارادت خود را به ساحت امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و اسرای کربلا ابراز کردند.
همچنین در حاشیه این مراسم، تعزیهخوانی نیز اجرا شد و صحنههایی از مظلومیت اهلبیت (ع) و وقایع جانسوز عاشورا برای حاضران بازآفرینی شد. این بخش از برنامه با استقبال و توجه عزاداران همراه بود و حال و هوای خاصی به مراسم بخشید.
مراسم عزاداری در فرخشهر