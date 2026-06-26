مراسم عزاداری شب شام غریبان در شهرکرد با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی و مردم برگزار شد؛ مراسمی که با آیین‌های سنتی زنجیرزنی و اجرای تعزیه‌خوانی، یاد و خاطره مظلومیت خاندان نبوت را زنده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مراسم عزاداری عاشورای حسینی همزمان با شب شام غریبان با حضور پرشور مردم، هیئت‌های مذهبی و عزاداران حسینی در شهرکرد برگزار شد و فضای این شهر را سرشار از سوگ و ماتم اهل‌بیت (ع) کرد.

در این آیین معنوی که با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود، دسته‌های عزاداری با زنجیرزنی و سینه‌زنی در نقاط مختلف شهر به حرکت درآمدند و یاد و نام شهدای کربلا را گرامی داشتند. عزاداران با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، ارادت خود را به ساحت امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و اسرای کربلا ابراز کردند.

همچنین در حاشیه این مراسم، تعزیه‌خوانی نیز اجرا شد و صحنه‌هایی از مظلومیت اهل‌بیت (ع) و وقایع جانسوز عاشورا برای حاضران بازآفرینی شد. این بخش از برنامه با استقبال و توجه عزاداران همراه بود و حال و هوای خاصی به مراسم بخشید.

مراسم عزاداری در فرخشهر

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برچسب ها: ماه محرم ، عاشورای حسینی
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