روسیه اعلام کرد در صورت نهایی شدن توافق میان ایران و آمریکا، آماده همکاری برای تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در صورتی که ایران و آمریکا پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به توافق نهایی دست یابند، آماده است به‌صورت سازنده در روند کسب تأیید شورای امنیت سازمان ملل برای این توافق مشارکت کند.

زاخارووا در یک نشست خبری در مسکو گفت: تفاهم‌نامه‌ای که به‌صورت غیرحضوری توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده، پیش‌بینی می‌کند که دو طرف ظرف ۶۰ روز به یک توافق نهایی دست یابند؛ البته این مهلت با رضایت متقابل قابل تمدید است. 

به گفته او، این سند تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل را پیش‌بینی می‌کند که برای تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل الزام‌آور خواهد بود.

او افزود: «زمانی که آمریکا و ایران توافقات نهایی خود را رسمی کنند، ما آماده‌ایم به سازنده‌ترین شکل ممکن در روند بررسی و توافق بر سر پیش‌نویس قطعنامه مربوطه در شورای امنیت مشارکت کنیم».

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد فعالیت‌ها برای اجرای پروژه راه‌آهن رشت–آستارا، که بخش مهمی از کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب محسوب می‌شود، پس از فراهم شدن شرایط امنیتی از سر گرفته شده است.

او تأکید کرد پیشبرد این پروژه متوقف نشده و مسکو در انتظار امضای قرارداد اجرایی و حل برخی مسائل فنی برای آغاز عملیات ساخت است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، وزارت خارجه روسیه ، شورای امنیت
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