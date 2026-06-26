باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته سوم جام جهانی، دو بازی در گروه D این رقابت ها به طور همزمان بامداد جمعه ساعت ۵:۳۰ برگزار می شود. تیم ملی آمریکا میزبان جام جهانی به مصاف تیم حذف شده ترکیه می‌رود و تیم های ملی پاراگوئه و استرالیا نیز برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها بامداد جمعه ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی ترکیه می رود.



دو تیم در شرایطی به مصاف هم می‌روند که وضعیتشان در گروه D مشخص شده است. تیم ملی آمریکا با کسب ۲ پیروزی قاطع در برابر پاراگوئه و استرالیا، صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی قطعی کرده است.



در آن طرف ، ترکیه پس از ۲ شکست متوالی و بدون گل زده، به طور رسمی از رقابت‌ها حذف شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که این بازی تشریفاتی است.

آمریکایی‌ها با وجود اینکه با ۲ برد صعودشان را به مرحله حذفی جام جهانی قطعی کردند، اما آنها به دنبال بردن تیم حذف شده ترکیه هستند تا صعود مقتدرانه به مرحله بعدی این رقابت‌ها داشته باشند.

در آن طرف، تیم ملی ترکیه با وجود داشتن ستاره‌هایی چون آردا گولر، کنان یلدیز و هاکان چالهان‌اوغلو، عملکرد بسیار ضعیفی در خط حمله داشته‌ است. آمار نشان می‌دهد که آن‌ها در ۲ بازی قبلی خود با وجود ثبت ۶۲ شوت و ایجاد موقعیت‌های فراوان، موفق به گلزنی نشده‌اند.

با توجه به حذف ترکیه، انتظار نمی‌رود مونتلا تغییرات زیادی در ترکیب خود ایجاد کند و احتمالاً همچنان به ستاره‌های هجومی خود اعتماد خواهد کرد تا حداقل با ثبت گل و کسب امتیاز از مسابقات خداحافظی کنند.

در دیگر بازی این گروه ، تیم‌های ملی پاراگوئه و استرالیا در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی بامداد جمعه ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه لی‌وایز سان‌فرانسیسکو به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم ملی استرالیا پس از شروعی امیدوارکننده و پیروزی ۲ بر ۰ مقابل ترکیه، با همین نتیجه مغلوب آمریکا شد تا شانس صدرنشینی را از دست بدهد. استرالیایی‌ها به دنبال بردن پاراگوئه هستند تا به عنوان تیم دوم گروه D به مرحله حذفی جام جهانی صعود کنند.

در آن طرف، تیم ملی پاراگوئه در بازی اول برابر آمریکا حرفی برای گفتن نداشت و ۴ گل دریافت کرد اما در بازی دوم موفق شد، ترکیه ناامیدکننده را با یک گل شکست بدهد.

پاراگوئه همانند استرالیا برای کسب رتبه دوم می جنگد و امیدوار است با برد برابر حریف خود به این مهم دست یابد و به مرحله حذفی جام جهانی صعود کند.

در تاریخچه بازی‌های رو‌در‌رو نیز پاراگوئه هرگز در ۵ دیدار گذشته خود که همگی دوستانه بوده‌اند موفق به شکست استرالیا نشده است.

پاراگوئه در این دیدار محرومیت میگل آلمیرون را پیش رو دارد که به دلیل رفتار خود در بازی با ترکیه اخراج شد و احتمالاً مائوریسیو جایگزین او در بال هجومی می‌شود. در سمت مقابل، مصدومیت متیو لکی ۳۵ ساله به تونی پاپاوویچ، سرمربی استرالیا، این فرصت را می‌دهد تا نستوری ایرانکوندا، ستاره ۲۰ ساله واتفورد را که در بازی برابر ترکیه گلزنی کرده بود، دوباره در ترکیب اصلی قرار دهد.