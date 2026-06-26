یک گردشگر در اثر ریزش تونل برفی ازنا جان باخت

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا علی محمدی گفت: در پی ریزش تونل برفی منطقه کمندان، نجاتگران پس از اعزام به محل حادثه، پیکر فرد جانباخته را به روستا منتقل کردند و به نیروهای انتظامی تحویل دادند.
وی اظهار داشت: همچنین در این حادثه، یکی از افراد که دچار شوک شده بود برای ادامه درمان تحویل اورژانس شد.
وی گفت: با وقوع حادثه دیگری در این منطقه، یک گردشگر اهل شیراز که در محدوده تونل برفی اشترانکوه دچار سقوط و شکستگی از ناحیه دست شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی، به روستای کمندان منتقل و تحویل اورژانس داده شد.
علیمحمدی ادامه داد: همچنین ۱۱ کوهنورد از استان تبریز که در محدوده یخچالهای «شصتخدا» در مسیر قله «کولجنو» گرفتار شده بودند، با تلاش ۲ تیم عملیاتی هلالاحمر و اجرای عملیات فنی، به نقطه امن منتقل و سپس به پناهگاه کامران سلیمانی هدایت شدند.
وی خاطرنشان کرد: این عملیاتها در شرایط سخت کوهستانی انجام شد و بار دیگر آمادگی و توان عملیاتی نجاتگران هلال احمر استان را به نمایش گذاشت.
تونل برفی ازنا یکی از پرطرفدارترین جاذبههای دیدنی ازنا در استان لرستان است که با بیش از ۸۰۰ متر طول، از مسحورکنندهترین مناظر کوهستانی در دامنه اشترانکوه ایران به شمار میآید و سال ۱۳۹۸ در فهرست آثار طبیعی کشور به شماره ۵۷۳ ثبت شد.
منبع: هلال احمر لرستان