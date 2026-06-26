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مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید
عکاس
سایت رهبری
تاریخ انتشار
۰۵ تير ۱۴۰۵
۰۱:۲۲
کد خبر
۹۱۰۱۵۴۸
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مراسم عزاداری شام غریبان حسینی با حضور هزاران نفر از دلدادگان به آستان اهل بیت عصمت و طهارت در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد.
خبری
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید
سایت رهبری
۰۱:۲۲
-
۰۵ تير ۱۴۰۵
۹۱۰۱۵۴۸
۰۵ تير ۱۴۰۵
۰۱:۲۲
خبری
عکس
مراسم عزاداری شام غریبان حسینی با حضور هزاران نفر از دلدادگان به آستان اهل بیت عصمت و طهارت در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد.
۰۵ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۲
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برچسب ها:
بیت رهبری
،
محرم
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