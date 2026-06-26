خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید
عکاس سایت رهبری
تاریخ انتشار ۰۵ تير ۱۴۰۵ ۰۱:۲۲
کد خبر
۹۱۰۱۵۴۸
نظر دادن
دانلود
مراسم عزاداری شام غریبان حسینی با حضور هزاران نفر از دلدادگان به آستان اهل بیت عصمت و طهارت در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد.

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی با حضور هزاران نفر از دلدادگان به آستان اهل بیت عصمت و طهارت در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد.
۰۵ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۲
/
برچسب ها: بیت رهبری ، محرم
مطالب مرتبط
مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید
young journalists club

مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب در تهران

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید
young journalists club

اجتماع شبانه مردم تهران در سوگ شهادت امام خامنه ای (ره)

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha