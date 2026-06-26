تیم ملی فوتبال اکوادور در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با ارائه نمایشی هجومی و تماشایی، آلمان را با نتیجه ۲ - ۱ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی-در آخرین دیدار‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی آلمان و اکوادور به مصاف هم رفتند که این مسابقه جذاب و پرهیجان در نهایت با برتری ۲ - ۱ اکوادور به پایان رسید.

آلمان بازی را طوفانی آغاز کرد و تنها در دقیقه ۲ با گل لروی سانه از حریف خود پیش افتاد، اما این برتری تنها هفت دقیقه دوام داشت و نیلسون آنگولو در دقیقه ۹ گل تساوی اکوادور را به ثمر رساند.

پس از این گل، اکوادوری‌ها نمایش جسورانه‌ای ارائه کردند و با حملات پرتعداد، بار‌ها خط دفاع آلمان را تحت فشار قرار دادند. در نیمه دوم نیز روند بازی به سود نماینده آمریکای جنوبی ادامه داشت و شاگردان این تیم چندین فرصت خطرناک خلق کردند.

سرانجام در دقیقه ۷۸، گونزالو پلاتا با گلزنی، کامبک اکوادور را کامل کرد تا این تیم یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های مرحله گروهی را رقم بزند و آلمان را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.

با وجود این شکست، آلمان با ۶ امتیاز و به لطف نتایج دیدار‌های قبلی، صدرنشین گروه E شد و به همراه ساحل عاج که در رتبه دوم قرار گرفت، راهی مرحله حذفی شد. اکوادور با ایستادن در جایگاه سوم، همچنان امیدوار است به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی دور بعد شود. کوراسائو نیز با قرار گرفتن در قعر جدول، از دور رقابت‌ها کنار رفت. 

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برچسب ها: جام جهانی2026 ، المان ، کلمبیا
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