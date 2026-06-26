باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در آخرین دیدار گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی ساحل عاج و کوراسائو به مصاف هم رفتند.

ساحل عاج بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقیقه ۷ توسط نیکولاس په‌په به گل نخست رسید تا با برتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، کوراسائو برای جبران نتیجه حملات زیادی روی دروازه ساحل عاج ترتیب داد، اما فرصت‌های این تیم ثمری نداشت. در مقابل، ساحل عاج از یکی از موقعیت‌های خود بهترین استفاده را برد و نیکولاس په‌په در دقیقه ۶۴ دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند تا خیال شاگردانش از کسب پیروزی راحت شود.

در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ - ۰ به سود ساحل عاج به پایان رسید تا این تیم با کسب سه امتیاز، به عنوان تیم دوم گروه E راهی مرحله حذفی شود. کوراسائو نیز با شکست در این مسابقه، با جام جهانی ۲۰۲۶ خداحافظی کرد.