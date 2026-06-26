تیم ملی فوتبال ساحل عاج با درخشش نیکولاس په‌په موفق شد کوراسائو را با نتیجه ۲ - ۰ شکست داد و جواز صعود به مرحله حذفی جام جهانی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در آخرین دیدار گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی ساحل عاج و کوراسائو به مصاف هم رفتند.

ساحل عاج بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقیقه ۷ توسط نیکولاس په‌په به گل نخست رسید تا با برتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، کوراسائو برای جبران نتیجه حملات زیادی روی دروازه ساحل عاج ترتیب داد، اما فرصت‌های این تیم ثمری نداشت. در مقابل، ساحل عاج از یکی از موقعیت‌های خود بهترین استفاده را برد و نیکولاس په‌په در دقیقه ۶۴ دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند تا خیال شاگردانش از کسب پیروزی راحت شود.

در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ - ۰ به سود ساحل عاج به پایان رسید تا این تیم با کسب سه امتیاز، به عنوان تیم دوم گروه E راهی مرحله حذفی شود. کوراسائو نیز با شکست در این مسابقه، با جام جهانی ۲۰۲۶ خداحافظی کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جام جهانی2026 ، ساحل عاج
خبرهای مرتبط
قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی فوتبال مشخص شد
رقیب مصر حریف تدارکاتی ایران
دولت مجوز حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۰ - ۳ آمریکا/ دومین شکست پیاپی شاگردان پیاتزا در هفته دوم
رونمایی از ترکیب تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام‌جهانی
مکزیک مقتدرانه صعود کرد؛ آفریقای جنوبی هم راهی مرحله حذفی شد + عکس
سوئیس و کانادا صعود کردند؛ بوسنی چشم‌انتظار نتایج سایر گروه‌ها + عکس
برزیل و مراکش مقتدرانه صعود کردند؛ اسکاتلند امیدوار به معجزه ماند + عکس
رقابت هلند و ژاپن برای صعود مقتدرانه به مرحله حذفی
حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل آمریکا
تقابل آمریکا و ترکیه در بازی تشریفاتی/ نبرد استرالیا و پاراگوئه برای رتبه دومی
آخرین اخبار
تقابل آمریکا و ترکیه در بازی تشریفاتی/ نبرد استرالیا و پاراگوئه برای رتبه دومی
رقابت هلند و ژاپن برای صعود مقتدرانه به مرحله حذفی
برزیل و مراکش مقتدرانه صعود کردند؛ اسکاتلند امیدوار به معجزه ماند + عکس
سوئیس و کانادا صعود کردند؛ بوسنی چشم‌انتظار نتایج سایر گروه‌ها + عکس
مکزیک مقتدرانه صعود کرد؛ آفریقای جنوبی هم راهی مرحله حذفی شد + عکس
حق‌پرست امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار مقابل آمریکا
ایران ۰ - ۳ آمریکا/ دومین شکست پیاپی شاگردان پیاتزا در هفته دوم
رونمایی از ترکیب تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام‌جهانی
اعتراف مربی کره جنوبی پس از شکست مقابل آفریقای جنوبی: «من اشتباه کردم»
آنچلوتی: نیمار شایسته بازگشت بود
آماده‌سازی ایران برای بازی سرنوشت‌ساز مقابل مصر در خاک آمریکا
کانادا در برابر آفریقای جنوبی؛ اولین تقابل حذفی جام جهانی
پیاتزا از آمادگی تیم ملی والیبال ایران برای نبرد با آمریکا می‌گوید
ایران در برابر آمریکا؛ آزمون سخت پیاتزا
پاسخ فیفا به اعتراض ایران درباره حواشی سیاتل
عالیشاه در پرسپولیس ماندنی است
تیم ملی ایران در جام جهانی شاهکار کرده است/ نباید با ذهنیت تساوی به مصاف مصر برویم
اکوادور به دنبال خلق شگفتی برابر ژرمن‌ها / تقابل ساحل عاج و کوراسائو در فیلادلفیا
صعود مقتدرانه مکزیک میزبان/ چک حذف شد + فیلم
آفریقای جنوبی صعود کرد/کره جنوبی چشم انتظار ماند + فیلم
مراکش ۴ - ۲ هائیتی/ کامبک رویایی شیرهای اطلس + فیلم
اسکاتلند ۰ - ۳ برزیل/ سلسائو با صدرنشینی به مرحله حذفی صعود کرد + فیلم
سوئیس ۲ - ۱ کانادا/ تکلیف صدرنشین گروه B مشخص شد + فیلم