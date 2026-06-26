گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تأکید بر اینکه مواد هسته‌ای ایران از زمان آخرین بازرسی در سال ۲۰۲۵ جابجا نشده است، بار دیگر خواستار اعزام کارشناسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران شد. او این درخواست را با بهانه «نیاز به تأیید و راستی‌آزمایی» تکرار کرده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جمع خبرنگاران در توکیو ادعا کرد که این آژانس به عنوان بخشی از توافق ایران و آمریکا، مأموریت یافته است تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کند.

گروسی گفت که این یادداشت تفاهم به طور خاص تصریح می‌کند که بخش هسته‌ای این توافق تحت نظارت آژانس قرار خواهد گرفت. وی ادعا کرد که برای نظارت، راهی جز بازرسی وجود ندارد و کار فنی آغاز شده است و امیدوارند به زودی در ایران حضور یابند. گروسی افزود که آژانس باید دسترسی داشته باشد و بازرسی کند و او آماده است تا کار فنی را ادامه داده و در اسرع وقت در محل حاضر شود.

اظهارات گروسی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرده بود «هیچ برنامه‌ای برای دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای ایران وجود ندارد» و این مسائل صرفاً در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل در رفع کامل تحریم‌ها تعیین تکلیف خواهند شد.

گروسی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران، دو گزینه را مطرح کرده است: «رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالا» یا «انتقال اورانیوم غنی‌شده به یک کشور دیگر». او، اما تأکید کرده که تصمیم نهایی در این باره نه توسط آژانس، بلکه بر اساس «یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران» اتخاذ خواهد شد.

مدیرکل آژانس همچنین گفت که جزئیات فعالیت‌های این نهاد در ایران و ترکیب کمیته هماهنگی برای فرآیند بازرسی، بر اساس مذاکرات ایران و آمریکا تعیین می‌شود.

گروسی که از سوی ایران به همکاری در عملیات‌های خرابکارانه و جاسوسی متهم است، با وجود اذعان به اینکه تهران تمایلی به ساخت سلاح هسته‌ای ندارد، باز هم بر ضرورت حضور کارشناسان آژانس برای بازرسی‌های میدانی و راستی‌آزمایی اصرار کرده است.

منبع: الجزیره