باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته در پنجمین روز تیرماه ۱۴۰۵ با عدد ۱۰۰ نشانگر هوای سالم است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۹۸ گویای سالم بودن هواست اما عبور این شاخصها از عدد ۱۰۰ نشان از ورود مشهد به وضعیت آلودگی هواست.

سعید محمودی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای ۱۰ منطقه دارای ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده است اظهار کرد: کیفیت هوای ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش هم در شرایط سالم قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

منبع: ایرنا