هوای کلانشهر مشهد با افزایش دوباره حجم آلاینده‌ها نسبت به دیروز که هوا سالم بود، هم اینک در آستانه رسیدن به وضعیت هشدار و آلودگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته در پنجمین روز تیرماه ۱۴۰۵ با عدد ۱۰۰ نشانگر هوای سالم است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۹۸ گویای سالم بودن هواست اما عبور این شاخصها از عدد ۱۰۰ نشان از ورود مشهد به وضعیت آلودگی هواست.

سعید محمودی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای ۱۰ منطقه دارای ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده است اظهار کرد: کیفیت هوای ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش هم در شرایط سالم قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آلودگی هوا ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی شهرداری مشهد:
مشهد آلوده‌ترین سال خود را تجربه کرد
هوای گرد و غباری کلانشهر مشهد برای سومین روز پیاپی
کیفیت هوای مشهد پس از ۳۲ روز آلودگی فسیلی، سالم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هوای مشهد در آستانه وضعیت هشدار قرار گرفت
آخرین اخبار
هوای مشهد در آستانه وضعیت هشدار قرار گرفت
رشد ۱۸ درصدی تجارت در مرز دوغارون با افغانستان طی چهار سال