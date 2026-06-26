باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نظامیان رژیم صهیونیستی اعلام کردهاند که چندین تیپ از جبهههای شمالی و جنوبی (لبنان و غزه) عقبنشینی خواهند کرد تا دورههای آموزشی برای افزایش آمادگی و کارایی عملیاتی را پشت سر بگذارند. هر تیپ نظامی معمولاً بین دو تا پنج هزار نیرو دارد.
ارتش اشغالگر تأکید کرده که این اقدام به معنای تخلیه مواضع میدانی در مناطق استقرار فعلی نیست.
این تحول در حالی رخ میدهد که فشار بر نظامیان صهیونیست پس از سالها جنگهای متوالی و کمبود شدید نیرو، افزایش یافته است. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، بر نیاز مبرم نهاد نظامی به تمامی نیروها و فرماندهان -بدون هیچ استثنایی- تأکید کرده است.
در مقابل، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرده که این رژیم حتی در صورت فشار آمریکا، از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، اسرائیل در حال بررسی اجرای عقبنشینیهای «نمادین» از برخی مناطق جنوب لبنان است؛ اقدامی که در چارچوب مذاکرات با دولت لبنان که چندین روز است در واشنگتن ادامه دارد، صورت میگیرد.
ارتش اسرائیل همچنین گفته است که طرح استقرار جدید، بر چرخش تیپها میان فرماندهیهای مختلف و تعدیل حجم نیروها متناسب با شرایط میدانی استوار خواهد بود.
منبع: الجزیره