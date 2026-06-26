رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت تردد و یک‌طرفه شدن محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۱:۰۰ امروز ۵ تیر به منظور مدیریت موج بازگشت مسافران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آغاز موج بازگشت مسافران از تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی کشور خبر داد و گفت: با توجه به حجم سنگین تردد‌های بازگشتی و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح امروز (۵ تیرماه)، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور مدیریت بار ترافیکی به صورت یک‌طرفه از (شمال به جنوب) اداره می‌شوند.

وی افزود: بر این اساس، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (جنوب به شمال) در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۱:۰۰ صبح تا اطلاع ثانوی ممنوع است و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مکارود و محدوده انارک، سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب و محدوده بایجان نیز تردد با ترافیک سنگین همراه است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در حال حاضر تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور‌های چالوس و هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، افزود: تنها در برخی از محور‌های استان آذربایجان غربی بارش باران گزارش شده است که رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را حفظ کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و همکاری با مأموران پلیس، در مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی سفر‌های بازگشت مشارکت داشته باشند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس
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