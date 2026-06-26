باشگاه خبرنگاران جوان - روستای ده محمد از توابع شهر عشق آباد استان خراسان جنوبی در شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) در شام غریبان امام حسین (ع) یکپارچه در اندوه و ماتم فرو رفت، شبی که یادآورغربت کاروان بازمانده از کربلا و مظلومیت خاندان اهل‌بیت (ع) است.

عاشقان و دلباختگان این روستا با دل‌های شکسته این روستا گرد هم آمدند و به یاد مصیبت‌های دشت کربلا اشک ماتم ریختند.

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منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

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