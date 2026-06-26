باشگاه خبرنگاران جوان - روستای ده محمد از توابع شهر عشق آباد استان خراسان جنوبی در شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) در شام غریبان امام حسین (ع) یکپارچه در اندوه و ماتم فرو رفت، شبی که یادآورغربت کاروان بازمانده از کربلا و مظلومیت خاندان اهلبیت (ع) است.
عاشقان و دلباختگان این روستا با دلهای شکسته این روستا گرد هم آمدند و به یاد مصیبتهای دشت کربلا اشک ماتم ریختند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.