شهروندخبرنگار ما فیلمی از شام غریبان امام حسین (ع) در روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای ده محمد از توابع شهر عشق آباد استان خراسان جنوبی در شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) در شام غریبان امام حسین (ع) یکپارچه در اندوه و ماتم فرو رفت، شبی که یادآورغربت کاروان بازمانده از کربلا و مظلومیت خاندان اهل‌بیت (ع) است.
عاشقان و دلباختگان این روستا با دل‌های شکسته این روستا گرد هم آمدند و به یاد مصیبت‌های دشت کربلا اشک ماتم ریختند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

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برچسب ها: شام غریبان ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
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