باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت دونالد ترامپ برای ارائه جبهه‌ای متحد درباره جنگ ایران تلاش کرده است، اما اظهارات معاون رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در هفته گذشته، به ویژه در مورد اسرائیل، گاهی متفاوت بوده است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، هفته گذشته در کاخ سفید از منتقدان اسرائیلی توافق اولیه آمریکا و ایران انتقاد کرد و گفت که بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در بیروت توسط اسرائیل، تلاش‌های صلح‌آمیز تحت رهبری آمریکا را تضعیف می‌کند.

در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، که این هفته در منطقه خلیج فارس سفر کرد، از کارزار نظامی اسرائیل در لبنان دفاع کرد و اقدامات آن را پاسخی موجه به حملات حزب‌الله توصیف کرد. این تضاد نشان‌دهنده آن است که حتی با وجود تأکید دولت بر وحدت، گاهی دیدگاه‌های مختلف به سطح می‌آیند. هر دو ونس و روبیو، که هر دو به عنوان نامزد‌های احتمالی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۸ دیده می‌شوند، به عنوان چهره‌های کلیدی حزب جمهوری‌خواه با زمینه‌های سیاسی کاملاً متفاوت عمل می‌کنند.

ونس در سوئیس خوش‌بینی خود را نسبت به مذاکرات ابراز کرد و از امکان همکاری جدید بین ایران و آمریکا سخن گفت. روبیو نیز در امارات، کویت و بحرین به متحدان منطقه‌ای اطمینان داد که منافعشان محافظت می‌شود و تأکید کرد که هر توافقی باید محکم باشد. کاخ سفید هرگونه واگرایی بین این دو مقام را به شدت تکذیب کرد و بر حمایت کامل دولت از سیاست‌های ترامپ تأکید نمود.

با وجود این، تحلیلگران معتقدند که اختلافات بین ونس و روبیو نماینده دو جریان متفاوت در حزب جمهوری‌خواه است: محافظه‌کاران نوینی که طرفدار مداخله خارجی هستند و گروهی که جنگ‌های اخیر را پرهزینه و بی‌پروا می‌دانند. نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که تنها ۵۲ درصد از جمهوری‌خواهان معتقدند جنگ فعلی موقعیت آمریکا را قوی‌تر کرده است. با این حال، هر دو مقام از تصمیمات کلیدی ترامپ حمایت کرده و بر قضاوت اقدامات ایران به جای سخنان آن تأکید دارند.

منبع: رویترز