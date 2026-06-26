پروازهای فرودگاه کیش پس از چهار ماه وقفه با ورود نخستین گروه از مسافران و گردشگران در سال ۱۴۰۵ از مسیر هوایی به این جزیره آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین پرواز فرودگاه کیش امروز با شماره ۷۰۵۵ هواپیمایی کیش ایر در خط تهران ـ کیش در فردگاه بین المللی کیش بر زمین نشست و امروز قرار است سه پرواز رفت و برگشت دیگر در مسیرهای کیش ـ مشهد، کیش ـ اصفهان و کیش ـ شیراز انجام شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش گفت: توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی کیش به علت تجاوز ناجوانمردانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی به کشورمان، تجربه تلخی بود ولی امروز با دایر شدن دوباره پروازها، فصل نوینی در فعالیت این فرودگاه آغاز می‌شود.

عزت‌اله محمدی در آیین استقبال از نخستین مسافران فرودگاه کیش در مصاحبه با خبرنگاران افزود: ما در تمام ایام پس از جنگ تحمیلی اخیر به صورت شبانه روزی تلاش کردیم تا زیرساخت‌های فرودگاه کیش برای دایر شدن دوباره پروازها آماده باشد و عملیات پروازی در اسرع وقت انجام شود.

وی با اشاره به آماده بودن شرایط پرواز در فرودگاه کیش از هفته‌ها قبل بیان کرد: تلاش ما در ایام پیش بر این امر متمرکز خواهد بود که پروازهای دایر شده قبلی در تمامی مسیرها به تدریج دوباره فعال شده و عملیات جا به جایی مسافر در تمامی مسیرها طبق روال سابقه جریان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، دایر شدن پروازها را یکی از نیازها و مطالبات بخش گردشگری جزیره کیش عنوان کرد و گفت: پیش بینی ما این است که استقبال مسافران و گردشگران برای سفر به کیش در ایام پیش رو زیاد خواهد بود و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که شاهد رشد ورود گردشگران به کیش باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی جزیره کیش در حوزه گردشگری بیان کرد: رسالت اصلی ما پشتیبانی همه‌جانبه از صنعت گردشگری جزیره کیش است بر این اساس، تمامی امکانات خود را برای شروع دوباره و قدرتمند پروازها به مقصد فرودگاه بین المللی کیش به کار گرفته‌ایم و شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش همه شرایط را برای پذیرش پروازها به شکل موثری فراهم خواهد کرد.

سرپرست شرکت هواپیمایی کیش‌ایر نیز از آمادگی کامل این شرکت برای از سرگیری پروازهای داخلی به خصوص در مسیر فرودگاه کیش به مقاصد داخل کشور خبر داد و اعلام کرد: با رفع محدودیت‌های اخیر، پروازهای کیش ایر به مقصد این جزیره به تدریج طی روزهای آینده به روال عادی بازمی‌گردد.

فرهاد یوسفی‌نژادی با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع عملیات پروازی به روال عادی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ انجام شده، پروازهای روزانه به مقاصد تهران، مشهد، اصفهان و شیراز دایر شده و همچنین دو پرواز در هفته در مسیرهای تبریز، ساری، رشت، اهواز، کرمان و یزد نیز در لیست مقاصد قرار دارد که به‌صورت برنامه‌ای، عملیاتی خواهد شد.

وی بیان کرد: گام نخست ما فعالیت برای بازگشت به ظرفیت کامل است و پیش‌بینی می‌شود که با مدیریت شرایط، تا پایان ماه جاری بر تعداد پروازها افزوده شود تا خللی در خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ایجاد نشود.