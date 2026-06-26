استرداد مالیات با سیستمی شدن فرآیندها افزایش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود ارتباط نظام مالیاتی با مردم و مودیان گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند چهره نظام مالیاتی را در نگاه مردم تغییر دهد، تسریع و افزایش روند استرداد مالیات و پاسخ به مطالبات به حق مودیان است.

سبحانیان با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته میزان استرداد مالیات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اظهار کرد: این موضوع به دلیل سیستمی شدن فرآیندها و کاهش نقش نیروی انسانی در انجام امور مالیاتی محقق شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ میزان استرداد مالیات از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشدی قابل توجه در این حوزه است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در سه ماهه ابتدایی امسال نیز میزان استرداد مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و در مجموع استرداد مالیات در این بازه زمانی به حدود پنج برابر مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

سبحانیان تاکید کرد: افزایش استرداد مالیات در کنار رشد وصولی‌ها نشان‌دهنده حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت بهبود فرآیندها، افزایش رضایت مودیان و تقویت رابطه نظام مالیاتی با مردم است.