باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر بحران فرمانداری شهرستان چهار باغ گفت: ۲ نفر به همراه یک کودک یک ونیم ساله در این شهرستان به کام مرگ رفتند.

محمد کاظمی افزود: براساس گزارش های دریافتی این کودک داخل استخر ویلایی در روستای زعفرانیه افتاده و ۲ بانوی دیگر برای نجاتش وارد استخر می شوند.

وی ادامه داد: این ۲ نفر که اتباع بودند ، به دلیل عدم آشنایی با اصول شناکردن به همراه کودک غرق شده اند.

وی تاکید کرد: در صورت عدم آشنایی با فنون نجات غریق و مواجهه با صحنه غرق شدگی فرد دیگری، لازم است ضمن حفظ خونسردی و تماس فوری با شماره تلفن های امدادی(۱۱۲، ۱۱۵ و ۱۲۵) تلاش شود تا با ابزاری همانند چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات، فرد غرق شده را از آب بیرون کشیده و به نزدیکترین فضای ایمن برای اقدامات نجات انتقال داده شود.