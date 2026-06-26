باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از جان باختن ۴ نفر در ۴ حادثه رانندگی در بازه زمانی شنبه ۳۰ خرداد تا جمعه ۵ تیر ماه، در پایتخت خبر داد.

به گفته وی، علت اصلی این حوادث عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و تردد غیرمجاز عابران از عرض معابر بزرگراهی اعلام شده است.

سردار موسوی‌پور در تشریح این حوادث مرگبار در هفته‌ای که گذشت، به بیان جزئیات هر یک از این سوانح پرداخت:

حادثه اول:عدم استفاده از پل عابرپیاده حادثه مرگبار رقم زد

نخستین حادثه در روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، ساعت ۱۶:۱۶، در منطقه سعادت‌آباد رخ داد. در این حادثه که در خیابان پاکنژاد (بعد از تقاطع دریا) به وقوع پیوست، راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ به دلیل عدم توجه به جلو با عابرپیاده‌ای که به دلیل عدم استفاده از پل عابرپیاده موجود در محل و به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود، برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابرپیاده (خانم ۷۶ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.



حادثه دوم: واژگونی مرگبار سواری هیوندا در تهرانپارس

ظهر روز سه‌شنبه ۲ تیرماه، ساعت ۱۲:۴۱، محله تهرانپارس شاهد حادثه‌ای هولناک بود. یک دستگاه سواری هیوندا در خیابان ۱۱۹ (پایین‌تر از خیابان‌اصغری) در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بود که به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد.

این خودرو پس از واژگونی به سه خودروی پارک شده دیگر آسیب جدی وارد کرد. متأسفانه در این حادثه، سرنشین خودرو که جوانی ۲۰ ساله بود، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

حادثه سوم: عبور غیر‌مجاز از بزرگراه آزادگان

این تصادف در روز چهارشنبه ۳ تیرماه در ساعت ۱۲:۱۵ ظهر، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان (لاین اصلی، زیر پل آیت‌الله سعیدی) به وقوع پیوست.

در این حادثه راننده یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توجه به جلو‌ با عابرپیاده‌ای که قصد تردد غیر ایمن و غیر مجاز از عرض بزرگراه را داشت برخورد می‌کند؛ که در اثر این حادثه عابرپیاده در اثر شدت ضربات وارده جان خود را از دست داد.

حادثه آخر: عدم توجه به جلو

این سانحه در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد جمعه ۵ تیر ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت، پل‌های فجر رخ داد. راننده یک دستگاه سواری رانا به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز و ناایمن از این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابر پیاده در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور در پایان با ابراز تأسف از این حوادث، اظهار داشت: از رانندگان عزیز درخواست داریم ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از هرگونه عواملی که باعث حواس‌پرتی و عدم توجه به جلو می‌شود (نظیر استفاده از تلفن همراه) خودداری کنند. همچنین به عابران پیاده اکیداً توصیه می‌شود برای حفظ جان خود، حتی با صرف زمان بیشتر، حتماً از پل‌های عابر پیاده و گذرگاه‌های مجاز استفاده کنند تا شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

منبع: پلیس راهور