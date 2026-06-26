ساعت کاری ادارات مازندران در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، فردا ۲ ساعت دیرتر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی یونسی استاندار مازندران از تصمیم برای تعویق ۲ ساعته زمان آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه ۶ تیر خبر داد و افزود: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح و به منظور تقویت موج حمایت از تیم ملی به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان، تصمیم گرفته شد که زمان کار ادارات در روز شنبه از ساعت ۹:۳۰ آغاز شود.

تیم کشورمان در گروه G رقابت‌های جام جهانی فوتبال با ۲ امتیاز از دو بازی در رده دوم جدول قرار دارد و در صورت کسب امتیاز از بازی برابر مصر، شانس بالایی برای نخستین صعود خود از مرحله گروهی جام جهانی خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: ساعت کاری ادارات ، تیم ملی فوتبال
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