باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی استاندار مازندران از تصمیم برای تعویق ۲ ساعته زمان آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه ۶ تیر خبر داد و افزود: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح و به منظور تقویت موج حمایت از تیم ملی به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان، تصمیم گرفته شد که زمان کار ادارات در روز شنبه از ساعت ۹:۳۰ آغاز شود.

تیم کشورمان در گروه G رقابت‌های جام جهانی فوتبال با ۲ امتیاز از دو بازی در رده دوم جدول قرار دارد و در صورت کسب امتیاز از بازی برابر مصر، شانس بالایی برای نخستین صعود خود از مرحله گروهی جام جهانی خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران