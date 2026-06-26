نخستین دیسپاچینگ سیار کشور با قابلیت استقرار سریع، ارتباطات مستقل و پایش برخط شبکه، به عنوان ظرفیتی راهبردی برای مدیریت شرایط اضطراری آماده عملیات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دیسپاچینگ سیار کشور که توسط متخصصان شرکت برق منطقه‌ای خراسان طراحی و ساخته شده، با قابلیت استقرار سریع، ارتباطات مستقل و پایش برخط شبکه، به عنوان ظرفیتی راهبردی برای مدیریت شرایط اضطراری آماده عملیات شد؛ دستاوردی که می‌تواند تاب‌آوری شبکه برق ایران را افزایش دهد.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، ضمن بازدید از نخستین مرکز «دیسپاچینگ سیار» کشور با تمجید از نگاه فناورانه متخصصان برق منطقه‌ای خراسان در ساخت این مرکز، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تاکید کرد.

معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه مراکز دیسپاچینگ سیار، قلب تپنده مدیریت شبکه در شرایط خاص هستند افزود: این مراکز زمانی می‌توانند ماموریت خود را به درستی ایفا کنند که نه تنها به لحاظ تجهیزاتی، بلکه به لحاظ آمادگی عملیاتی، همواره در بالاترین سطح قرار داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم انجام مستمر آزمون‌های عملیاتی، تصریح کرد: حفظ تداوم پایداری شبکه در زمان وقوع حوادث، مستلزم آمادگی ۱۰۰ درصدی تجهیزات و حضور تیم‌های تخصصی برای ارزیابی عملکرد و رفع نواقص احتمالی است.

دیسپاچینگ سیار؛ از استقرار سریع تا مخابرات مستقل

در این بازدید معاون برق و انرژی وزارت نیرو قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد این دستاورد بومی سیار مورد بررسی قرار داد.

از جمله ویژگی‌های برجسته این مرکز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

*سرعت عملیاتی:* قابلیت استقرار و راه‌اندازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در نقاط مختلف جغرافیایی.

*استقلال ارتباطی:* بهره‌مندی از زیرساخت‌های مخابراتی مستقل و پایدار برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری.

*پایش آنلاین:* امکان رصد برخط تجهیزات و راهبری شبکه بدون وقفه، در صورت خروج مراکز ثابت از مدار.

*تاب‌آوری هوشمند:* اتصال سریع به زیرساخت‌های موجود و حفظ استمرار برق‌رسانی در مناطق بحران‌زده.

گامی بلند در مسیر مدیریت بحران

دیسپاچینگ سیار برق خراسان، پاسخی هوشمندانه به نیاز صنعت برق برای افزایش ضریب اطمینان شبکه است. این مرکز با هدف پشتیبانی از دیسپاچینگ‌های ثابت و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی طراحی شده است تا در لحظات حساس، مدیریت شبکه برق کشور دچار اختلال نشود.

رجبی مشهدی در پایان این بازدید، خواستار استمرار تست‌های مخابراتی و بهره‌برداری دوره‌ای شد تا این دستاورد فناورانه، به عنوان یک الگوی موفق در سطح ملی، صنعت برق ایران را برای مواجهه با هرگونه سناریوی بحرانی آماده نگه دارد.

منبع: وزارت نیرو