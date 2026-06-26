مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از توزیع ۵ میلیون و ۲۰۲ هزار لیتر سوخت نفت‌گاز در سه ماهه نخست امسال میان بهره‌برداران بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از توزیع ۵ میلیون و ۲۰۲ هزار لیتر سوخت نفت‌گاز در سه ماهه نخست امسال میان بهره‌برداران بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: تأمین به‌موقع نهاده‌های انرژی‌بر، زیربنای اصلی دستیابی به اهداف امنیت غذایی و توسعه پایدار در بخش کشاورزی است.

او با اشاره به تنوع حوزه‌های دریافت‌کننده سوخت، افزود: این میزان سوخت با اولویت‌بندی نیاز‌های فصلی و به منظور پشتیبانی از عملیات استراتژیک کشاورزی شامل شخم و شیار، سمپاشی اراضی شالیزاری، سوخت مورد نیاز موتورپمپ‌های دارای پروانه، سوخت مرغداری‌های گوشتی، ماشین آلات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین واحد‌های پرورش آبزیان اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در پایان با تأکید بر سیاست‌های این مدیریت برای تسهیل فعالیت‌های کشاورزان، گفت: هدف ما کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان و تسهیل فرایند تأمین انرژی مورد نیاز برای ماشین‌آلات کشاورزی است تا از این طریق، روند تولید محصولات اساسی بدون وقفه و با بهره‌وری حداکثری ادامه یابد. نظارت بر توزیع عادلانه و دقیق این نهاده‌ها همچنان در دستور کار کارشناسان ما قرار دارد تا سوخت تخصیصی دقیقاً در محل‌های تعیین‌شده و برای فعالیت‌های تولیدی مصرف گردد.

برچسب ها: سوخت کشاورزی ، جهاد کشاورزی مازندران
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