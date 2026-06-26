شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهر خاور شهر در شب های اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصدو هفدهمین شب اجتماعات خونخواهی امام شهید امت و لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب وحمایت از نیرو‌های مسلح کشور مردم بصیر و فهیم خاورشهر شکوه عاشورایی آفریدند در این مراسم که همزمان با شام غریبان سید و سالار شهیدان بود در ابتدا قرآن قرائت شد. در ادامه هیئت پنج تن آل عبا اقامه عزا کردند.

در پایان اجتماع کنندگان وعزاداران حسینی با نوای گرم مداح با اخلاص اهل بیت عصمت و طهارت حاج سید مصطفی هاتف اقامه عزا کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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