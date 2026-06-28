مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر عرضه دام در حجم وسیع در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۸۰ تا ۷۴۰ هزار تومان است.

به گفته وی، در حال حاضر عرضه دام در حجم وسیع در حال انجام است.

 صدردادرس ادامه داد: امسال جمعیت دامی نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است به طوریکه بنابر گزارش مرکز آمار در ابتدای سال گذشته ۶۹ میلیون راس گوسفند و بز داشتیم، درحالیکه امسال ۷۵ میلیون راس گوسفند و بز داریم.

 مدیرعامل اتحادیه دام سبک جمعیت دام را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به شرایط بارندگی ها و مراتع در بسیاری از استان ها روند تولید دام و گوشت قرمز مطلوب است.

 وی گفت: در شرایط کنونی بدلیل افزایش یکباره تقاضا در دهه اول محرم ممکن است نوساناتی در بازار رخ دهد، اما مجدد قیمت کاهشی خواهد شد.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت
خبرهای مرتبط
۴۵ درصد گوشت قرمز از دام سبک تامین می شود/قیمت هر کیلو دام زنده ۷۴۰ هزار تومان
در بازار دام و گوشت ایام محرم چه می‌گذرد؟
عرضه گوشت هیئت‌های مذهبی ۵۰ هزار تومان کمتر از نرخ بازار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ استان در نوار شمالی کشور بارانی شد
علت قطعی برق بخشی از تهران مشخص شد/ بزودی اختلال پیش آمده مرتفع خواهد شد
برق نیمی از مشترکان شرق تهران پایدار شده است
آغاز تحول بزرگ در کریدور حیاتی تهران - بازرگان
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور
تخصیص کمتر از ۱۰ درصد بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی + فیلم
کاهش سرعت رشد اجاره در اوج جابه‌جایی مستاجران
سهام عدالت در پیچ وعده‌ها؛ این بار آزادسازی نهایی به تابستان ۱۴۰۵ می‌رسد؟
صرفه‌جویی ۷ میلیارد دلاری با کاهش ۱۵ درصدی مصرف بنزین/ ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان برون شهری اضافه شد
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۴۰ هزار تومان رسید
آخرین اخبار
سرمایه‌گذاری ۲۵ ميليون دلاری قزاقستان در بندر شهید رجایی + فیلم
ضرورت واردات یک میلیون تن شکر تا پایان شهریور
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۴۰ هزار تومان رسید
اقتصاد دیجیتال فرصت تازه برای رشد اشتغال و صادرات کشور است
سهام عدالت در پیچ وعده‌ها؛ این بار آزادسازی نهایی به تابستان ۱۴۰۵ می‌رسد؟
صرفه‌جویی ۷ میلیارد دلاری با کاهش ۱۵ درصدی مصرف بنزین/ ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان برون شهری اضافه شد
کاهش سرعت رشد اجاره در اوج جابه‌جایی مستاجران
تخصیص کمتر از ۱۰ درصد بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی + فیلم
برق نیمی از مشترکان شرق تهران پایدار شده است
آغاز تحول بزرگ در کریدور حیاتی تهران - بازرگان
۵ استان در نوار شمالی کشور بارانی شد
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور
علت قطعی برق بخشی از تهران مشخص شد/ بزودی اختلال پیش آمده مرتفع خواهد شد
کشاورزان از گرفتگی کانال‌های زهکشی اطمینان حاصل کنند
خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید/پرداخت ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران
تصویب تسهیلات جدید تجارت خارجی و اصلاح فرآیند پروانه مشاوران املاک و خودرو با حذف آزمون و مصاحبه
ذخایر ارزی بانک مرکزی ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت
افزایش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق شهر تهران همزمان با دیدار ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶
چگونه هتل را آنلاین رزرو کنیم؟ آموزش رزرو هتل داخلی و خارجی با فلای تودی
مبارزه علیه آفت سن گندم به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ تیر
اطلاعیه در خصوص وضعیت اعتبار صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی
تخصیص ارز حوزه صنعت افزایش یافت+ فیلم
مردم نگران پیامد‌های اختلال اخیر بانکی نباشند
توسعه شهرک‌های خورشیدی برای تسهیل سرمایه‌گذاری
مجوز انتشار ۴۸.۴ همت اوراق مشارکت برای توسعه شهر‌ها صادر شد
اعلام نتیجه نهایی آزاد سازی سهام عدالت در تابستان امسال
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک‌های ملی و صادرات
رشد ۱۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
خسارت ۵تا ۷ میلیارد دلاری برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده پتروشیمی