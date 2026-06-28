مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر عرضه دام در حجم وسیع در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۸۰ تا ۷۴۰ هزار تومان است.

به گفته وی، در حال حاضر عرضه دام در حجم وسیع در حال انجام است.

صدردادرس ادامه داد: امسال جمعیت دامی نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است به طوریکه بنابر گزارش مرکز آمار در ابتدای سال گذشته ۶۹ میلیون راس گوسفند و بز داشتیم، درحالیکه امسال ۷۵ میلیون راس گوسفند و بز داریم.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک جمعیت دام را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به شرایط بارندگی ها و مراتع در بسیاری از استان ها روند تولید دام و گوشت قرمز مطلوب است.

وی گفت: در شرایط کنونی بدلیل افزایش یکباره تقاضا در دهه اول محرم ممکن است نوساناتی در بازار رخ دهد، اما مجدد قیمت کاهشی خواهد شد.