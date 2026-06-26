مراسم تشییع و تدفین رهبری باید از نظر شور عاشورایی و از نظر جمعیت، اربعینی باشد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمدباقرمحمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مراسم‌های تشییع و وداع با رهبر شهید، گفت: در آستانه برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید در تهران قم و مشهد، اجتماعات باید از نظر شور، عاشورایی و از نظر جمعیت، اربعینی باشد.

او افزود: مردم مازندران می‌توانند با تشکیل ستاد‌های مربوط، استقبال از زائران و برپایی موکب، در خدمت‌رسانی به زوار نقش‌آفرینی کنند؛ چرا که ما در مسیر زائران قرار داریم و باید از آنان به شایستگی پذیرایی کنیم.

امام جمعه مرکز مازندران همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و قدردانی از مجموعه دادگستری، گفت: مسئولان قضایی باید توجه ویژه‌ای به مقابله با ویژه‌خواری، رانت و فساد داشته باشند. مردم از رانت‌خواری و فساد سیاسی و مالی به شدت ناراحت هستند و خواستار مبارزه جدی با این پدیده‌ها هستند.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات و توافقات اخیر اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی باید از حقوق ملت ایران با دقت و جدیت دفاع شود. امام جمعه مرکز مازندران همچنین بر لزوم پیگیری حقوقی اقدامات دشمنان ایران در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به برخی ابعاد مذاکرات اخیر، گفت: مذاکره باید برای گرفتن حق ملت باشد، نه برای سازش با دشمن. وی برخی بند‌ها و تعابیر مطرح‌شده در تفاهم‌نامه را محل تأمل دانست و خواستار دقت بیشتر در تنظیم مفاد آن شد.

امام جمعه مرکز مازندران افزود: انتظار مردم این است که در هرگونه توافق یا تفاهم، منافع ملی، عزت کشور و حقوق ملت به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

او با انتقاد از برخی ابهامات موجود در توافقات، گفت: موضوعاتی همچون نحوه دسترسی به منابع بلوکه‌شده، حدود و چارچوب مسائل هسته‌ای، مسئله غنی‌سازی، دریافت غرامت و خسارت، و همچنین نحوه نظارت بر توانمندی‌های هسته‌ای کشور، باید با صراحت و دقت بیشتری دنبال شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران