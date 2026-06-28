معاون تولید سازمان بازرسی کل کشور از جلوگیری از تعطیلی یا کاهش تولید بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و احیای ۵۰۰ واحد در پنج سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - تولید، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است. با این حال، بسیاری از واحد‌های صنعتی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، بروکراسی اداری و مسائل بانکی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو بوده‌اند. در چنین شرایطی، علاوه بر حمایت دستگاه‌های اجرایی، نقش نهاد‌های نظارتی در رفع موانع و تسهیل فرآیند تولید بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده است در کنار انجام وظیفه نظارتی خود، با شناسایی گره‌های موجود در مسیر تولید، دستگاه‌های مسئول را به اجرای صحیح قانون و رفع مشکلات واحد‌های صنعتی ملزم کند؛ رویکردی که به گفته مسئولان این سازمان، نتیجه آن حفظ بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها بوده است.

احمد اسدیان، معاون تولید سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی تنها زمانی وارد عمل نمی‌شود که شکایتی ثبت شده باشد، بلکه هرجا احساس شود مانعی بر سر راه تولید وجود دارد، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موضوع را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد پنج سال اخیر این سازمان گفت: با اقدامات انجام‌شده، از تعطیلی یا کاهش تولید بیش از ۲ هزار واحد تولیدی جلوگیری شده و ۵۰۰ واحد تولیدی نیز با حمایت سازمان بازرسی دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.

به گفته اسدیان، این اقدامات موجب حفظ اشتغال هزاران نفر و بازگشت شمار زیادی از کارگران به محیط کار شده است.

حمایت از تولید تنها به حل یک مشکل محدود نمی‌شود. بسیاری از واحد‌های صنعتی به صورت همزمان با چندین مانع از جمله مشکلات بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین انرژی، تخصیص ارز و واردات مواد اولیه مواجه هستند؛ موضوعی که در بسیاری از موارد ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

معاون تولید سازمان بازرسی با اشاره به همین موضوع، تأکید کرد: بیشترین مراجعات تولیدکنندگان مربوط به تأمین مالی، سرمایه در گردش، تخصیص ارز و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است.

وی افزود: سازمان بازرسی با برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، راهکار‌هایی برای تسهیل تأمین ارز و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی دنبال کرده است.

اسدیان همچنین با تأکید بر ضمانت اجرایی اقدامات سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که قانون را اجرا نکند یا مانعی غیرقانونی برای تولید ایجاد کند، با ورود سازمان بازرسی مواجه خواهد شد و در صورت احراز تخلف، پرونده قانونی برای آن تشکیل می‌شود.

نمونه عملی این حمایت‌ها را می‌توان در بازدید از یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید لوازم خانگی کشور مشاهده کرد؛ مجموعه‌ای که به گفته مدیران آن، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، توانسته روند تولید خود را حفظ و حتی توسعه دهد.

در همین زمینه، قائم‌مقام این شرکت تولید لوازم خانگی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در رفع موانع تولید گفت: این سازمان در موضوعاتی مانند گمرک و برخی مشکلات اجرایی به مجموعه کمک کرد و با همکاری سایر دستگاه‌های استانی، بسیاری از موانع فعالیت کارخانه برطرف شد.

بررسی اقدامات سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد این نهاد در کنار وظیفه ذاتی خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین، تلاش کرده است با تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، موانع تولید را کاهش دهد. نتیجه این رویکرد، حفظ ظرفیت‌های صنعتی، جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و ایجاد بستر مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور بوده است.