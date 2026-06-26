یک نشریه آمریکایی در گزارشی فاش کرد که جنگ آمریکا علیه ایران با شکست سنگین در افکار عمومی این کشور مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه «ریسپانسیبل استیت کرفت» (Responsible Statecraft) در گزارشی اعلام کرد که جنگ آمریکا علیه ایران، به جنجالیترین و نامحبوبترین جنگ در تاریخ آمریکا تبدیل شده و از نظر حجم مخالفتهای مردمی، حتی از جنگ ویتنام نیز پیشی گرفته است.
بر اساس نظرسنجیهایی که این نشریه به آنها استناد کرده است، میزان مخالفت با این جنگ به ۶۰ درصد در برابر تنها ۲۸ درصد موافق رسیده است؛ این بدان معناست که خالص حمایت از جنگ به منفی ۳۲ درصد کاهش یافته که پایینترین میزان ثبتشده برای هر جنگی در تاریخ آمریکا است.
این نشریه اشاره کرد که جنگ علیه ایران همچنین با ضعیفترین حمایت مردمی در میان تمام جنگهای آمریکا آغاز شد؛ چرا که شروع این جنگ با خالص حمایت منفی (منفی ۱۳ درصد) همراه بود تا به اولین جنگی تبدیل شود که در آن، میزان مخالفتهای مردمی از همان ابتدا بیش از میزان حمایتها بوده است.
همچنین مشخص شده است که از زمان آغاز این جنگ، تعداد آمریکاییهای موافق، در هیچ مرحلهای از تعداد مخالفان پیشی نگرفته است؛ موضوعی که در تاریخ جنگهای مدرن آمریکا بیسابقه به شمار میرود.
در سطح حزبی نیز نتایج نشاندهنده یک شکاف آشکار است؛ بهطوریکه ۶۷ درصد از جمهوریخواهان از این جنگ حمایت کرده و ۲۰ درصد با آن مخالفت کردهاند، این در حالی است که میزان مخالفت عمومی در میان کل شرکتکنندگان در نظرسنجی، بسیار بالاتر از میزان حمایت از آن بوده است.
منبع: المیادین