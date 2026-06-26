یک نشریه آمریکایی در گزارشی فاش کرد که جنگ آمریکا علیه ایران با شکست سنگین در افکار عمومی این کشور مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه «ریسپانسیبل استیت کرفت» (Responsible Statecraft) در گزارشی اعلام کرد که جنگ آمریکا علیه ایران، به جنجالی‌ترین و نامحبوب‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا تبدیل شده و از نظر حجم مخالفت‌های مردمی، حتی از جنگ ویتنام نیز پیشی گرفته است.

بر اساس نظرسنجی‌هایی که این نشریه به آنها استناد کرده است، میزان مخالفت با این جنگ به ۶۰ درصد در برابر تنها ۲۸ درصد موافق رسیده است؛ این بدان معناست که خالص حمایت از جنگ به منفی ۳۲ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای هر جنگی در تاریخ آمریکا است.

این نشریه اشاره کرد که جنگ علیه ایران همچنین با ضعیف‌ترین حمایت مردمی در میان تمام جنگ‌های آمریکا آغاز شد؛ چرا که شروع این جنگ با خالص حمایت منفی (منفی ۱۳ درصد) همراه بود تا به اولین جنگی تبدیل شود که در آن، میزان مخالفت‌های مردمی از همان ابتدا بیش از میزان حمایت‌ها بوده است.

همچنین مشخص شده است که از زمان آغاز این جنگ، تعداد آمریکایی‌های موافق، در هیچ مرحله‌ای از تعداد مخالفان پیشی نگرفته است؛ موضوعی که در تاریخ جنگ‌های مدرن آمریکا بی‌سابقه به شمار می‌رود.

در سطح حزبی نیز نتایج نشان‌دهنده یک شکاف آشکار است؛ به‌طوری‌که ۶۷ درصد از جمهوری‌خواهان از این جنگ حمایت کرده و ۲۰ درصد با آن مخالفت کرده‌اند، این در حالی است که میزان مخالفت عمومی در میان کل شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، بسیار بالاتر از میزان حمایت از آن بوده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، ایران و آمریکا ، جنگ آمریکا و ایران
خبرهای مرتبط
از موشک تا هرمز؛ زبان قدرتی که واشنگتن را پای تفاهم نشاند + فیلم
پولیتیکو: ترامپ برای جبران هزینه‌های جنگ با ایران به دنبال بودجه ۸۰ میلیارد دلاری است
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
آخرین اخبار
روسیه و اوکراین ۱۶۰ اسیر جنگی را مبادله کردند
کانال پاناما از بسته شدن تنگه هرمز سود برد؛ درآمد سالانه از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر می‌رود
رئیس جمهور لبنان، از جایگزینی نیروهای چندملیتی به جای یونیفل حمایت کرد
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
کرملین: مکرون نمی‌تواند «وکیل و سخنگوی» آمریکا باشد
لیبرمن: نتانیاهو اسرائیل را به سوی «جنگ داخلی» می‌کشاند
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
روسیه: از تصویب توافق احتمالی ایران و آمریکا در شورای امنیت حمایت می‌کنیم
موج گرمای بی‌سابقه در اروپا جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت
توقف طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از حادثه دریایی در نزدیکی عمان
افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۱۸۸ نفر
ملونی: ایتالیا در جنگ علیه ایران هیچ‌گونه دخالتی نداشته است
کاتس از قصد رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغال سوریه، لبنان و غزه خبر داد
آلمان: پهپاد‌ها و هوش مصنوعی محور جنگ‌های آینده خواهند بود
وقوع حادثه دریایی در آب‌های عمان
چین خواستار پایان فوری تحریم‌ها و محاصره اقتصادی کوبا شد
موج نگرانی درباره سرنوشت مفقودان زلزله در ونزوئلا شدت گرفت