روسیه و اوکراین با میانجی‌گری امارات، هر کدام ۱۶۰ اسیر جنگی را در تازه‌ترین دور تبادل اسرا آزاد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روسیه و اوکراین امروز دور دیگری از تبادل اسیران جنگی را انجام داده و اعلام کردند که هر طرف ۱۶۰ اسیر جنگی را به کشور خود بازگردانده است.

وزارت دفاع روسیه نخستین نهادی بود که این اقدام را اعلام کرد و گفت نظامیان روسی آزادشده هم‌اکنون در بلاروس، کشور همسایه حضور دارند.

این وزارتخانه همچنین افزود که عمل تبادل با میانجی‌گری امارات انجام شده است.

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با تأیید این تبادل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما همچنان اوکراینی‌ها را از اسارت به خانه بازمی‌گردانیم. امروز ۱۶۰ نظامی از اسارت آزاد شدند. همه آنها از سال ۲۰۲۲ در اسارت بودند».

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اوکراین ، تبادل اسرا
خبرهای مرتبط
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
اجلاس گروه هفت نشان داد که غرب قصد دارد درگیری در اوکراین را ادامه دهد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
آخرین اخبار
روسیه و اوکراین ۱۶۰ اسیر جنگی را مبادله کردند
کانال پاناما از بسته شدن تنگه هرمز سود برد؛ درآمد سالانه از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر می‌رود
رئیس جمهور لبنان، از جایگزینی نیروهای چندملیتی به جای یونیفل حمایت کرد
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
کرملین: مکرون نمی‌تواند «وکیل و سخنگوی» آمریکا باشد
لیبرمن: نتانیاهو اسرائیل را به سوی «جنگ داخلی» می‌کشاند
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
روسیه: از تصویب توافق احتمالی ایران و آمریکا در شورای امنیت حمایت می‌کنیم
موج گرمای بی‌سابقه در اروپا جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت
توقف طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از حادثه دریایی در نزدیکی عمان
افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۱۸۸ نفر
ملونی: ایتالیا در جنگ علیه ایران هیچ‌گونه دخالتی نداشته است
کاتس از قصد رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغال سوریه، لبنان و غزه خبر داد
آلمان: پهپاد‌ها و هوش مصنوعی محور جنگ‌های آینده خواهند بود
وقوع حادثه دریایی در آب‌های عمان
چین خواستار پایان فوری تحریم‌ها و محاصره اقتصادی کوبا شد
موج نگرانی درباره سرنوشت مفقودان زلزله در ونزوئلا شدت گرفت