باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روسیه و اوکراین امروز دور دیگری از تبادل اسیران جنگی را انجام داده و اعلام کردند که هر طرف ۱۶۰ اسیر جنگی را به کشور خود بازگردانده است.
وزارت دفاع روسیه نخستین نهادی بود که این اقدام را اعلام کرد و گفت نظامیان روسی آزادشده هماکنون در بلاروس، کشور همسایه حضور دارند.
این وزارتخانه همچنین افزود که عمل تبادل با میانجیگری امارات انجام شده است.
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با تأیید این تبادل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما همچنان اوکراینیها را از اسارت به خانه بازمیگردانیم. امروز ۱۶۰ نظامی از اسارت آزاد شدند. همه آنها از سال ۲۰۲۲ در اسارت بودند».
منبع: آناتولی