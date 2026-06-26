باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته سوم جام جهانی ۲۰۲۶ امشب ساعت ۲۲:۳۰ با ۲ بازی به طور همزمان در گروه I پیگیری میشود و تیم ملی فرانسه به مصاف نروژ میرود و تیمهای ملی عراق و سنگال هم رودرروی یکدیگر قرار میگیرند.
تیم ملی فرانسه در آخرین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی امشب ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه ژیلت بوستون به مصاف تیم ملی نروژ میرود.
تیمهای ملی فرانسه و نروژ در حالی به مصاف یکدیگر میروند که هر ۲ تیم با ۶ امتیاز صدرنشین گروه I هستند و برای تعیین تیم اول این گروه به زمین مسابقه میروند.
تقابل فرانسه و نروژ، بیشک یکی از جذابترین و تماشاییترین دیدارهای این مرحله از رقابتها خواهد بود. از یک سو، فرانسه با ستارگانی، چون کیلیان امباپه، آنتوان گریزمان و اورلین شوامنی، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود و با ۲ پیروزی قاطع برابر عراق و سنگال، قدرت خود را به رخ کشیده است. از سوی دیگر، نروژ با ارلینگ هالند، یکی از بهترین مهاجمان جهان، به دنبال اثبات خود در بالاترین سطح فوتبال جهان است و با نمایشهای خیرهکننده خود، تاکنون تمام حریفان را شکست داده است.
تیم ملی فرانسه به دنبال برد برابر تیم نروژ است تا به عنوان تیم اول گروهش وارد مرحله حذفی جام جهانی شود تا مسیر بازیهایش در مراحل بعدی را هموار کند. آنها در ۲ دیدار قبلی خود، ۶ گل به ثمر رسانده و تنها یک گل دریافت کردهاند و با روحیهای بالا وارد این مسابقه میشوند.
در آن طرف، نروژ نیز با ۲ پیروزی برابر سنگال و عراق، به همان اندازه قدرتمند ظاهر شده است. این تیم با تکیه بر ارلینگ هالند، یکی از بهترین مهاجمان جهان و سایر بازیکنان با کیفیت خود، توانسته ۷ گل به ثمر برساند و تنها ۳ گل دریافت کند.
تقابل کیلیان امباپه و ارلینگ هالند که بهترین بازیکنان جهان محسوب میشوند، جذاب و دیدنی خواهد بود. هر کدام از این ۲ بازیکن ۴ گل برای تیم خود در جام جهانی به ثمر رساندهاند و میخواهند از رقیب خود در گلزنی پیشی بگیرند.
در دیگر دیدار این گروه، تیمهای ملی سنگال و عراق امشب ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه بیاماو فیلد تورنتو برابر یکدیگر صف آرایی میکنند.
هر ۲ تیم بدون امتیاز در قعر جدول گروه I قرار دارند و برای کسب اولین امتیاز خود در این رقابتها به مصاف یکدیگر میروند. سنگال که با شکستهای سنگین برابر نروژ و فرانسه، امیدهای خود را برای صعود از دست داده است، در این دیدار به دنبال جبران نتایج ضعیف خود است. آنها با تکیه بر بازیکنان با تجربه و سرعتی خود، میتوانند عراق را تحت فشار قرار دهند و به اولین پیروزی خود در این رقابتها دست یابند.
عراق نیز با ۲ شکست سنگین برابر فرانسه و نروژ، در شرایطی دشوار قرار دارد و برای خداحافظی آبرومندانه، با انگیزه مضاعف به میدان میآید. این تیم با وجود شکستهای سنگین، نشان داده است که میتواند در برابر تیمهای بزرگ مقاومت کند و با سازماندهی دفاعی مناسب، کار را برای حریف دشوار کند. آنها در این دیدار به دنبال کسب یک نتیجه خوب هستند تا با سربلندی از این رقابتها خارج شوند.
این مسابقه، علیرغم اینکه تأثیری بر صعود تیمها ندارد، اما از نظر روحی و روانی برای هر ۲ تیم اهمیت زیادی دارد. یک پیروزی در این دیدار، میتواند به عنوان یک دستاورد بزرگ برای این تیمها محسوب شود و به آنها کمک کند تا با روحیهای بهتر به خانه بازگردند.