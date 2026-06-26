رهبر حزب وطن ترکیه با تشییع جنازه خواندن نشست آتی ناتو در آنکارا، تاکید کرد که این کشور در سایه حضور در این پیمان نظامی فاقد استقلال و امنیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «دوغو پرینچک»، رهبر حزب چپگرای «وطن» ترکیه، نشست سران ناتو در آنکارا را «مراسم تشییع جنازه» این ائتلاف توصیف کرد و تنها راه مقابله با تهدیدات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را شکلگیری ائتلافی میان ترکیه، روسیه، چین و ایران دانست.
پرینچک در سخنرانی خود در جریان کنفرانسی در استانبول گفت: «نشست سران ناتو در آنکارا در تاریخ ۷ و ۸ ژوئیه، مراسم تشییع جنازه این سازمان خواهد بود. ترکیه در سایه پیمان ناتو، نه استقلال دارد، نه حاکمیت، نه امنیت و نه یک اقتصاد واقعی؛ بنابراین باید از این پیمان خارج شود.»
وی افزود: «تشکیل ائتلافی شامل ترکیه، روسیه، چین و ایران برای این چهار کشور امری ضروری و اجتنابپذیر است و تنها راهکار برای جلوگیری از جنگ، نه فقط برای این کشورها، بلکه برای کل بشریت به شمار میرود. این ائتلاف، همان قدرتی است که میتواند خطر فزاینده از سوی آمریکا و اسرائیل را مهار کند.»
شایان ذکر است که حزب «وطن» ترکیه که کرسی در پارلمان این کشور ندارد، به مواضع ضد آمریکایی و ضد ناتو مشهور است؛ این حزب پیش از این نیز چندین بار خواستار تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکا در خاک ترکیه و خروج این کشور از ائتلاف آتلانتیک شمالی (ناتو) شده بود.
منبع: آر تی