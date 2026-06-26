باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه در بازدید از روند آمادهسازی مرز سومار، بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختهای این مرز تاکید کرد و گفت: تمامی اقدامات اجرایی با هدف فراهمسازی شرایط مناسب برای تردد ایمن، روان و بدون دغدغه زائران اربعین حسینی در حال پیگیری است و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند طرحهای در دست اجرا را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
محمد پور هاشمی با اشاره به اهمیت تکمیل محور دسترسی منتهی به مرز سومار افزود: بخش قابل توجهی از برنامهریزیها بر تکمیل راه دسترسی، آمادهسازی مسیرهای ورود و خروج، نصب گیتهای تردد، استقرار کانکسهای خدماتی و ساماندهی فضاهای عملیاتی متمرکز شده است تا زائران از لحظه ورود به مرز، خدمات مناسب و ترددی آسان را تجربه کنند.
وی افزود: علاوه بر تکمیل زیرساختهای تردد، ایجاد مسیرهای اضطراری و راههای دسترسی جایگزین نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در شرایط خاص، امکان مدیریت سریع حوادث و تخلیه ایمن جمعیت فراهم باشد.
دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش عمده طرحهای مرز سومار وارد مرحله اجرایی شده اند گفت: با حمایت استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاههای متولی، روند اجرای طرحها با سرعت مطلوب در حال پیشرفت است و پیشبینی میشود بخش مهمی از زیرساختهای مورد نیاز پیش از آغاز موج تردد زائران آماده بهرهبرداری شود.