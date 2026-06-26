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باشگاه خبرنگاران جوان - شهروند مراغهای براثر حمله خرس در دامنه کوه سهند روانه بیمارستان شد. این شهروند ساکن روستای «کرد ده»، در این حادثه از ناحیه دستها و پا دچار جراحت شده و در بیمارستان سینای مراغه بستری شد.
این مرد حدود ۵۰ سال برای چیدن گیاهان دارویی به ارتفاعات بایندر در دامنه غربی سهند رفته بودند که خرس وحشی به او حملهور میشود.
شهروند مراغهای ساکن روستای «کرد ده» در بیمارستان بستری است و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.