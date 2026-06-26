شهروند مراغه‌ای براثر حمله خرس در دامنه کوه سهند روانه بیمارستان شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - شهروند مراغه‌ای براثر حمله خرس در دامنه کوه سهند روانه بیمارستان شد. این شهروند ساکن روستای «کرد ده»، در این حادثه از ناحیه دست‌ها و پا دچار جراحت شده و در بیمارستان سینای مراغه بستری شد.

این مرد حدود ۵۰ سال برای چیدن گیاهان دارویی به ارتفاعات بایندر در دامنه غربی سهند رفته بودند که خرس وحشی به او حمله‌ور می‌شود.

شهروند مراغه‌ای ساکن روستای «کرد ده» در بیمارستان بستری است و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.

برچسب ها: حمله خرس ، کوه سهند
خبرهای مرتبط
حمله خرس به دو نفر از اهالی روستای آوالان شهرستان هوراند+فیلم
حمله خرس به اهالی روستای سرد‌های سراب
حمله خرس به اهالی یک روستا در میانه سه زخمی برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله خرس به شهروند مراغه‌ای در دامنه کوه سهند
آخرین اخبار
حمله خرس به شهروند مراغه‌ای در دامنه کوه سهند
حضور رئیس جمهور در هیئت موسی بن جعفر تبریز