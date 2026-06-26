پس از جراحت چند نظامی اشغالگر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی این رخداد را به منزله «فرصت» دانست و خواستار تشدید حملات علیه لبنان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، پس از زخمی شدن چهار نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان، خواستار پایان دادن به آتش‌بس در این کشور شد.

بن‌گویر با اشاره به حادثه روز پنج‌شنبه که در آن چهار نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان زخمی شدند، گفت: «تعدادی از سربازان زخمی شده‌اند. ما می‌توانیم صد‌ها مکان را هدف حمله قرار دهیم و بمباران کنیم.» 

او این حادثه را «فرصتی برای فروپاشی توافق آتش‌بس» توصیف کرد.

اگرچه بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، به نظر می‌رسد این پیشنهاد در جلسه با حمایت سایر اعضا روبه‌رو نشد، اما گفته می‌شود که شماری از وزیران از «محدودیت‌های عملیاتی» اعمال‌شده به خاطر آتش‌بس ابراز نارضایتی کرده‌اند.

پیش‌تر ارتش صهیونیستی اعلام کرد یک نظامی آن زخمی شده و یک افسر دیگر و دو سرباز نیز بر اثر پرتاب نارنجک توسط یکی از رزمندگان حزب‌الله جراحات برداشته‌اند.

بر اساس آمار رسمی لبنان، از دوم مارس (یازدهم اسفند) تاکنون، حملات رژیم صهیونیستی به این کشور منجر به شهادت ۴ هزار و ۲۳۰ نفر و زخمی شدن ۱۲ هزار و ۱۷۹ نفر شده است. همچنین طی این مدت، بیش از یک میلیون نفر از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ایتامار بن غفیر ، لبنان ، حزب الله
خبرهای مرتبط
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
رئیس جمهور لبنان، از جایگزینی نیروهای چندملیتی به جای یونیفل حمایت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
آخرین اخبار
روسیه و اوکراین ۱۶۰ اسیر جنگی را مبادله کردند
کانال پاناما از بسته شدن تنگه هرمز سود برد؛ درآمد سالانه از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر می‌رود
رئیس جمهور لبنان، از جایگزینی نیروهای چندملیتی به جای یونیفل حمایت کرد
شاهد-۱۳۶ ایران الهام‌بخش توسعه پهپادهای پرسه‌زن در کره جنوبی شد
کرملین: مکرون نمی‌تواند «وکیل و سخنگوی» آمریکا باشد
لیبرمن: نتانیاهو اسرائیل را به سوی «جنگ داخلی» می‌کشاند
عربستان با قطر و عمان درباره توافق ایران و آمریکا رایزنی کرد
از غزه تا ایران؛ چرخه درگیری اسرائیل بدون خط پایان
شیخ نعیم قاسم: عاشورا امروز در جنوب لبنان تکرار می‌شود / یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اعلام رسمی شکست اسرائیل است
دستگیری شهروند ایرانی در مونته‌نگرو به اتهام حملات سایبری ۳.۴ میلیارد دلاری به آمریکا
رقابت پنهان ونس و روبیو در سایه جنگ ایران؛ دو چهره جمهوری‌خواه با دو روایت متفاوت از اسرائیل
ارتش اسرائیل از عقب‌نشینی چند تیپ از جبهه‌های شمال و جنوب خبر داد
گروسی با وجود اتهام همکاری علیه تهران بر بازرسی از تأسیسات ایران اصرار دارد
کره شمالی سامانه‌های توپخانه و موشکی ارتقاءیافته را آزمایش کرد
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد
روسیه: از تصویب توافق احتمالی ایران و آمریکا در شورای امنیت حمایت می‌کنیم
موج گرمای بی‌سابقه در اروپا جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت
توقف طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از حادثه دریایی در نزدیکی عمان
افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۱۸۸ نفر
ملونی: ایتالیا در جنگ علیه ایران هیچ‌گونه دخالتی نداشته است
کاتس از قصد رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغال سوریه، لبنان و غزه خبر داد
آلمان: پهپاد‌ها و هوش مصنوعی محور جنگ‌های آینده خواهند بود
وقوع حادثه دریایی در آب‌های عمان
چین خواستار پایان فوری تحریم‌ها و محاصره اقتصادی کوبا شد
موج نگرانی درباره سرنوشت مفقودان زلزله در ونزوئلا شدت گرفت