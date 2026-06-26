پس از جراحت چند نظامی اشغالگر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی این رخداد را به منزله «فرصت» دانست و خواستار تشدید حملات علیه لبنان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، پس از زخمی شدن چهار نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان، خواستار پایان دادن به آتشبس در این کشور شد.
بنگویر با اشاره به حادثه روز پنجشنبه که در آن چهار نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان زخمی شدند، گفت: «تعدادی از سربازان زخمی شدهاند. ما میتوانیم صدها مکان را هدف حمله قرار دهیم و بمباران کنیم.»
او این حادثه را «فرصتی برای فروپاشی توافق آتشبس» توصیف کرد.
اگرچه بر اساس گزارش رسانههای عبری، به نظر میرسد این پیشنهاد در جلسه با حمایت سایر اعضا روبهرو نشد، اما گفته میشود که شماری از وزیران از «محدودیتهای عملیاتی» اعمالشده به خاطر آتشبس ابراز نارضایتی کردهاند.
پیشتر ارتش صهیونیستی اعلام کرد یک نظامی آن زخمی شده و یک افسر دیگر و دو سرباز نیز بر اثر پرتاب نارنجک توسط یکی از رزمندگان حزبالله جراحات برداشتهاند.
بر اساس آمار رسمی لبنان، از دوم مارس (یازدهم اسفند) تاکنون، حملات رژیم صهیونیستی به این کشور منجر به شهادت ۴ هزار و ۲۳۰ نفر و زخمی شدن ۱۲ هزار و ۱۷۹ نفر شده است. همچنین طی این مدت، بیش از یک میلیون نفر از خانههای خود آواره شدهاند.
منبع: آناتولی