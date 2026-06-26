شهردار سلماس گفت: ماشین‌آلات شهرداری سلماس برای امدادرسانی به مناطق سیل‌زده در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق شهری سلماس ،مديريت بحران شهرستان با دستور فرماندار و رييس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس در آماده باش كامل قرار گرفت. 

مهندس قنبری شهردار سلماس اظهار کرد: تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و نیروهای خدماتی این شهرداری در پی وقوع سیلاب، برای اعزام احتمالی به مناطق آسیب‌دیده و مشارکت در عملیات امدادی آماده هستند.

وی افزود: این آمادگی با هدف پشتیبانی از ستاد مدیریت بحران و تسریع در روند خدمات‌رسانی به مناطق متاثر از سیل اعلام شده است.

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آماده باش مدیریت بحران سلماس در پی بارش شدید باران+تصاویر و ویدئو

آماده باش مدیریت بحران سلماس در پی بارش شدید باران+تصاویر و ویدئو

آماده باش مدیریت بحران سلماس در پی بارش شدید باران+تصاویر و ویدئو

برچسب ها: بارش باران ، آماده باش نیروهای امداد
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