باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق شهری سلماس ،مديريت بحران شهرستان با دستور فرماندار و رييس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس در آماده باش كامل قرار گرفت.

مهندس قنبری شهردار سلماس اظهار کرد: تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و نیروهای خدماتی این شهرداری در پی وقوع سیلاب، برای اعزام احتمالی به مناطق آسیب‌دیده و مشارکت در عملیات امدادی آماده هستند.

وی افزود: این آمادگی با هدف پشتیبانی از ستاد مدیریت بحران و تسریع در روند خدمات‌رسانی به مناطق متاثر از سیل اعلام شده است.