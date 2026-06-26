سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، وارونه‌نمایی حقیقت و اصرار بر آزمودن آزموده‌های پیشین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه مداخله‌جویانه وزرای خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، در شبکه ایکس نوشت: 

«بدون تردید ایران بیشتر از هر طرف دیگری، دغدغه امنیت جمعی منطقه را دارد. اینکه شورای همکاری خلیج‌فارس، تصور کند راه‌حل رفع این دغدغه، پناه بردن به بزرگ‌ترین ناقض امنیت است، خود نقض غرض است و طنزی تلخ و نشانه‌ای مأیوس‌کننده از عدم درس‌آموزی از تجربه‌های تلخ اخیر.

باید از همسایگان جنوبی پرسید چرا خود، با نقض اصل حسن هم‌جواری و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، در حمله تجاوزکارانه علیه همسایه مسلمان همراهی کردند و اجازه دادند که از قلمروی آنها علیه ایران استفاده یا از آنجا موشک شلیک شود؟

چرا آنها درباره مسابقه تسلیحاتی مخرب و خرید و ذخیره‌سازی صد‌ها میلیارد دلار انواع تسلیحات پیشرفته که هیچ توجیه دفاعی ندارند تغافل می‌کنند؟

چرا تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه و اشغال سرزمین فلسطین و لبنان را نادیده می‌گیرند؟

چرا در قبال زرادخانه هسته‌ای خارج از هرگونه نظارت بین‌المللی رژیم اشغالگر سکوت اختیار می‌کنند، اما توان دفاعی متعارف کشوری که بار‌ها هدف تهدید و حمله آن هم از قلمرو کشور‌های همسایه قرار گرفته، «تهدید» معرفی می‌شود؟

باید برای همگان روشن باشد که توانمندی‌های نظامی ایران، ضامن حق ذاتی دفاع مشروع ملت ایران در برابر تجاوز و جنایت است و هم‌زمان تأمین‌کننده صلح و ثبات در منطقه. 

امنیت و عزت ملی کشور قابل‌معامله یا مشروط‌سازی نیست؛ همان‌طور که حق ذاتی دفاع مشروع به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند موضوع گفت‌و‌گو باشد، ابزار‌های آن هم نمی‌تواند موضوع مصالحه با هیچ طرفی باشد.»

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، شورای همکاری خلیج فارس ، آمریکا
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