یک روز پس از وقوع زلزله مهیب در ونزوئلا، شمار جان‌باختگان آن به ۵۸۹ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات ونزوئلا اعلام کردند شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه قدرتمندی که اواخر چهارشنبه به وقت محلی این کشور را لرزاند، به ۵۸۹ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز به ۲ هزار و ۹۸۰ نفر افزایش یافته است.

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا می‌گوید دولت او «بی‌وقفه» در حال تلاش است تا افراد را از زیر آوار نجات دهد.

به گفته سازمان زمین‌شناسی آمریکا، دو زمین‌لرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر، اواخر روز چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند. فاصله این دو زمین لرزه حدود سی ثانیه بود.

 عملیات جست‌و‌جو و نجات همچنان در سراسر کشور ادامه دارد و بیم آن می‌رود که هزاران نفر زیر آوار باشند.

این بدترین زلزله ونزوئلا در بیش از شش دهه گذشته است.

کارشناسان می‌گویند که ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول پس از زلزله برای یافتن بازماندگان بسیار مهم است و در واقع برای نجات جان افراد یک بازه زمانی «طلایی» وجود دارد. پیش بینی می‌شود پس از این مدت، شمار تلفات به سرعت افزایش پیدا کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: زمین لرزه ، ونزوئلا ، شمار قربانیان
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