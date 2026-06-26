همزمان با ایام سوگواری سیدالشهدا(ع)، بیست و هفتمین دوره نمایشگاه «غنچه‌های خونین» در روستای باقرآباد روایتی جامع از وقایع صدر اسلام، غدیر، عاشورا و خیمه‌گاه امام عصر(عج) را به تصویر کشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد نوری‌زاده، مسئول برگزاری  نمایشگاه «غنچه‌های خونین» گفت:به مناسبت  ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نمایشگاه «غنچه‌های خونین» برای بیست و هفتمین سال متوالی در روستای باقرآباد شهرستان جعفرآباد گشایش یافت. این نمایشگاه که هر ساله با استقبال گسترده عزاداران و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورا مواجه می‌شود، امسال با بخش‌های جدید و متنوع‌تری برپا شده است.

برپایی غرفه ویژه شهدا و قائد شهید امت

او افزود: نمایشگاه امسال شامل ۱۸ غرفه است که هر یک به بخشی از تاریخ اسلام و وقایع عاشورا اختصاص دارد.  غرفه ویژه شهدا و قائد شهید امت جدیدترین بخش این نمایشگاه است که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم جنگ‌های اخیر به مجموعه اضافه شده است.

 محتوای غرفه‌ها؛ از غدیر تا خیمه‌گاه امام عصر(عج)

مسئول برگزاری  نمایشگاه «غنچه‌های خونین» گفت:غرفه‌های این نمایشگاه شامل وقایع صدر اسلام به خصوص واقعه غدیر، جانشینی پیامبر(ص)، وقایع عاشورا و کربلا و خیمه‌گاه امام عصر(عج) است. هر غرفه با استفاده از المان‌های بصری، ماکت‌ها و روایت‌های تاریخی، تلاش دارد تا بازدیدکنندگان را با ابعاد مختلف این وقایع آشنا کند.

 استقبال گسترده از استان‌های مختلف

نوری‌زاده با اشاره به استقبال گسترده از این نمایشگاه، گفت: بازدیدکنندگان نه تنها از روستاهای اطراف و شهرستان‌های استان قم، بلکه از سایر استان‌های کشور نیز برای بازدید از این نمایشگاه حضور می‌یابند. این استقبال، نشان‌دهنده عمق ارادت مردم به فرهنگ عاشورا و اهتمام آنان به زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی است.

 زمان و مکان بازدید از نمایشگاه

مسئول برگزاری نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه فرصتی است برای آشنایی نسل جوان با وقایع عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه. است، افزود: علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ می‌توانند به انتهای بلوار امام خمینی(ره) در روستای باقرآباد مراجعه کنند.

 

 

برچسب ها: ماه محرم ، عاشورا
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برپایی بیست و هفتمین دوره نمایشگاه «غنچه‌های خونین» در باقرآباد
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