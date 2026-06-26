نماینده‌ مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با استناد به قوانین مصوب کمیسیون امنیت ملی، ترامپ را مهدورالدم خواند و گفت: ما برای کشتن ترامپ، نیاز به قانون نداریم، ترور او را بالاترین جهاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنهای مدظلهالعالی واقع در میدان مفید قم به مناسبت شام غریبان حسینی ، با تأکید بر این نکته که ترور ترامپ و هر جنایتکار دیگری نیاز به قانون ندارد، گفت: این افراد مهدورالدم هستند و هر کسی بتواند اینها رو ترور کند، بالاترین جهاد و عبادت را انجام داده است.
او به تشریح تصویب دو قانون در زمان حضور خود در کمیسیون امنیت ملی پرداخت و گفت: زمانی که بنده کمیسیون امنیت ملی بودم، در این مورد (ترور ترامپ) دو قانون وضع کردیم و تمام مواردی که لازم بود را در آن قوانین گنجاندیم؛ از جمله قانون اقدام متقابل و بحمدالله در حال حاضر در این باره، کمبود قوانین نداریم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص خلا قوانین مورد نیاز در شرایط فعلی کشور، افزود: انشاالله به محض بازگشایی مجلس، حتما قوانین تندتر، جدیتر و عملیاتیتر در مجلس طراحی و از آن قوانین، دفاع خواهیم کرد.
او با تأکید بر تفکیک مسئولیتها و تعهد به آن، گفت: اعتقاد دارم هر کسی باید در جای خودش تلاش کند، شخصی پای لانچر، شخصی هم در خیابان، ما هم حقوق میگیریم تا در مجلس قانونگذاری کنیم؛ مهم این است که عمل ما تجلّی ارادهی این ملت و دغدغههای امامان انقلاب، امام راحل عظیم الشأن، امام شهید و امام حیّ ما حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای مدظلهالعالی باشد.