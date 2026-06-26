طبق اعلام بانک صادرات اختلال موقت در سامانه‌های این بانک به‌طور کامل برطرف شد و تمامی خدمات بانکی در بستر‌های حضوری و غیرحضوری از سر گرفته شد. همچنین شعب بانک صادرات ایران در روز‌های شنبه و یکشنبه تا ساعت ۱۷ آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بلافاصله پس از بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اقدامات فنی با اولویت‌بندی دقیق و متناسب با نیازهای مشتریان آغاز شد و هم‌اکنون تمامی سامانه‌ها در وضعیت پایدار قرار دارند. مشتریان می‌توانند بدون محدودیت از تمامی خدمات بانکی این بانک استفاده کنند.

 بانک صادرات ایران ضمن عذرخواهی صمیمانه از مردم شریف ایران بابت وقفه پیش‌آمده در خدمت‌رسانی، از همراهی، شکیبایی و اعتماد ارزشمند مشتریان قدردانی می‌کند.

این بانک در پایان ضمن تاکید بر لزوم  تقویت و توسعه زیرساخت‌های فنی، از عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تکرار چنین مواردی خبر داد.

 

برچسب ها: بانک ، خدمات بانکی
خبرهای مرتبط
اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود
اختلال سامانه‌های ساتنا و پایا در چهار بانک
۹۹ درصد تراکنش‌های بانک صادرات عادی است/ بانک ملی تا ساعات آینده فعال می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم روند نزولی قیمت خودرو/ بازار در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها
بیمه شخص ثالث راننده محور تکلیف قانونی که چشم انتظار اجراست
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ تیر
رشد بازار گوشی دست دوم؛ زنگ خطر برای صنف تلفن همراه
قیمت تمام‌شده آب ۶۴ هزار تومان/ آب برای پرمصرف‌ها گران می‌شود؟+ فیلم
نخستین دیسپاچینگ سیار کشور؛ سپر جدید صنعت برق در برابر بحران‌های احتمالی
رگبار باران در ۱۳ استان/ وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۹ استان
محدودیتی در توزیع گوشت قرمز نداریم/ قیمت هر کیلو مرغ منجمد ۲۶۱ هزار تومان
استرداد مالیات با سیستمی شدن فرآیندها افزایش یافت
علت کاهش تحویل گندم به سیلو‌ها چیست؟
آخرین اخبار
زیان ۴۰ هزار تومانی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی
تفاهم اولیه ایران و چین برای امضای سند همکاری گمرکی ریلی
رگبار باران در ۱۳ استان/ وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ۹ استان
علت کاهش تحویل گندم به سیلو‌ها چیست؟
امسال ممکن است رشد اقتصادی تا حدی منفی‌تر از سال گذشته باشد
بخشی از تسهیلات ۱۷۶ همتی به بنگاه‌ها در فضای واقعی اقتصاد احساس نشده است
بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد
پیشنهاد تاسیس صندوق مشترک شانگهای در نشست ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ تیر
قیمت تمام‌شده آب ۶۴ هزار تومان/ آب برای پرمصرف‌ها گران می‌شود؟+ فیلم
بررسی معاملات هفتگی بازار سرمایه؛ رشد محدود شاخص کل بورس و غلبه احتیاط در معاملات
مشکلی در توزیع کالای اساسی نداریم
تداوم روند نزولی قیمت خودرو/ بازار در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها
افراد از کشتار دام در معابر اجتناب کنند
محدودیتی در توزیع گوشت قرمز نداریم/ قیمت هر کیلو مرغ منجمد ۲۶۱ هزار تومان
نخستین دیسپاچینگ سیار کشور؛ سپر جدید صنعت برق در برابر بحران‌های احتمالی
استرداد مالیات با سیستمی شدن فرآیندها افزایش یافت
رشد بازار گوشی دست دوم؛ زنگ خطر برای صنف تلفن همراه
بیمه شخص ثالث راننده محور تکلیف قانونی که چشم انتظار اجراست
هشدار زلزله‌شناسی درباره برج‌سازی در سواحل مازندران/ خطر امواج دوردست زلزله را جدی بگیرید
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور تا ۵ روز آینده
آخرین وضعیت راه‌ها/ تردد در محورهای شمالی روان شد
مرکز دیجیتال بریکس، گامی در مسیر توسعه همکاری‌های انرژی
علت نوسانات قیمت محصولات کشاورزی چیست؟
کشاورزان مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهند
حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، تهدیدی علیه امنیت انرژی جهان بود+ فیلم