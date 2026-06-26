باشگاه خبرنگاران جوان؛ بلافاصله پس از بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اقدامات فنی با اولویت‌بندی دقیق و متناسب با نیازهای مشتریان آغاز شد و هم‌اکنون تمامی سامانه‌ها در وضعیت پایدار قرار دارند. مشتریان می‌توانند بدون محدودیت از تمامی خدمات بانکی این بانک استفاده کنند.

بانک صادرات ایران ضمن عذرخواهی صمیمانه از مردم شریف ایران بابت وقفه پیش‌آمده در خدمت‌رسانی، از همراهی، شکیبایی و اعتماد ارزشمند مشتریان قدردانی می‌کند.

این بانک در پایان ضمن تاکید بر لزوم تقویت و توسعه زیرساخت‌های فنی، از عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تکرار چنین مواردی خبر داد.