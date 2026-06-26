نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان اشغالگر تا زمانی که به گفته او حزب‌الله خلع سلاح نشود، در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که نظامیان اشغالگر «تا زمان خلع سلاح حزب‌الله در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند».

او این اظهارات را پس از اعلام چارچوب جدید توافق میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان مطرح کرد.

نتانیاهو در یک پیام ویدئویی گفت: «مهم‌ترین موضوع این است که اسرائیل در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی می‌ماند و تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشده باشد، حضور خود را حفظ خواهد کرد».

او افزود این توافق اجازه می‌دهد ارتش لبنان، بر اساس «توصیه» ارتش اسرائیل، در مناطق مشخصی مستقر شود و اجرای آن در قالب «دو مرحله آزمایشی» آغاز خواهد شد.

نتانیاهو همچنین گفت یکی از دو منطقه‌ای که قرار است نظامیان اسرائیلی از آن خارج شوند، خارج از «منطقه امنیتی اصلی» قرار دارد و بخش کوچکی از منطقه دوم نیز در محدوده آنچه او «منطقه امنیتی گسترش‌یافته» خواند، واقع شده است.

دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در واشنگتن توافقی امضا کردند و به این ترتیب پنجمین دور مذاکرات میان دو طرف به پایان رسید.

یک منبع ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آناتولی گفت این توافق شامل خروج تدریجی نظامیان اسرائیلی از جنوب لبنان است، اما هنوز جدول زمانی آن اعلام نشده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان
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