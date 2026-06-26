پروفسور جان مرشایمر هشدار داد اشتباه محاسباتی غرب در تجهیز پهپادی اوکراین، به‌زودی پای روسیه را به جنگ مستقیم با اروپا باز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منازعه در اوکراین با وضعیتی به‌شدت خطرناک احاطه شده است؛ وضعیتی که ممکن است به دلیل حمایت‌های اروپا از کی‌یف، به بمباران تاسیسات نظامی در اروپا توسط روسیه منجر شود. «جان مرشایمر»، استاد دانشگاه شیکاگو، با بیان این مطلب هشدار داد که در صورت بی‌نتیجه بودن این اقدام، احتمال دارد کار به یک درگیری هسته‌ای کشیده شود.

مرشایمر معتقد است که اکثریت مردم در غرب، از جمله بخش وسیعی از نهاد‌های سیاست خارجی، این تهدید را دست‌کم گرفته و آن را جدی نمی‌گیرند. این تحلیلگر برجسته آمریکایی توضیح داد که حمایت فعال غرب از کی‌یف در اجرای حملات پهپادی به عمق خاک روسیه، به مرور زمان باعث وخامت اوضاع و تصدید هرچه بیشتر روند این منازعه خواهد شد.

مرشایمر در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوب (Deep Dive) گفت: «در مقطعی از آینده‌ای نه چندان دور، ممکن است روس‌ها به اهدافی در اروپا حمله کنند. از نظر من، همین مسئله است که وضعیت پیرامون جنگ اوکراین را واقعا خطرناک می‌کند.»

این کارشناس در ادامه تحلیل خود افزود: «برخی افراد مانند مارکو روبیو (وزیر امور خارجه آمریکا) تصور می‌کنند که این فشار‌ها روس‌ها را به پای میز مذاکره می‌کشاند و آنها را وادار به تسلیم می‌کند؛ ارزیابی‌ای که من معتقدم هرگز در واقعیت رخ نخواهد داد.»

طبق پیش‌بینی‌های مرشایمر، روسیه خود را ناچار خواهد دید که به گام‌های تنش‌زای غرب پاسخ دهد و این کار را از طریق حملات با تسلیحات متعارف به اهداف نظامی در اروپا انجام خواهد داد. این پروفسور آمریکایی هشدار داد: «و اگر این روش هم کارساز نباشد، آنها به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای متوسل خواهند شد.»

پیش از این، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که برخی کشور‌های اروپایی در پی افزایش تلفات و کمبود نیروی انسانی در ارتش اوکراین، تصمیم گرفته‌اند تولید و ارسال پهپاد‌ها به اوکراین را برای انجام حملات در داخل خاک روسیه افزایش دهند. در همین راستا، دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیز تاکید کرده بود که انتشار لیست مکان‌های تولید پهپاد‌های ارسالی به اوکراین در اروپا توسط وزارت دفاع روسیه، در واقع به منزله ثبت بانک اهداف مشروع و احتمالی برای نیرو‌های مسلح روسیه است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جان مرشایمر ، جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
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