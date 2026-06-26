باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (جمعه) با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

عراقچی در این تماس تلفنی، ضمن قدردانی از حسن میزبانی دولت و ملت پاکستان از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و هیأت همراه، ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌ها و توافق‌های حاصل‌شده در جریان این سفر، در سطوح مختلف با جدیت پیگیری و عملیاتی شوند.

وزیر خارجه پاکستان نیز ضمن قدردانی از سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اسلام‌آباد، وزیر خارجه کشورمان را در جریان اقدامات و پیگیری‌های مقامات پاکستانی برای رفع توقیف خدمه ایرانی کشتی لنور-داوینا قرار داد.

وزرای خارجه دو کشور همچنین ضمن مرور آخرین روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاری‌ها و رایزنی‌های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

منبع: وزارت خارجه