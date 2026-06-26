سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (جمعه) با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (جمعه) با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

عراقچی در این تماس تلفنی، ضمن قدردانی از حسن میزبانی دولت و ملت پاکستان از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و هیأت همراه، ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌ها و توافق‌های حاصل‌شده در جریان این سفر، در سطوح مختلف با جدیت پیگیری و عملیاتی شوند.

وزیر خارجه پاکستان نیز ضمن قدردانی از سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اسلام‌آباد، وزیر خارجه کشورمان را در جریان اقدامات و پیگیری‌های مقامات پاکستانی برای رفع توقیف خدمه ایرانی کشتی لنور-داوینا قرار داد.

وزرای خارجه دو کشور همچنین ضمن مرور آخرین روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاری‌ها و رایزنی‌های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: ایران ، پاکستان ، تحولات منطقه ، عراقچی
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی
سخنگوی سپاه: برقراری خط مستقیم میان ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز کذب است
رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس درباره اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد
پاکستان از آزادی و انتقال خدمه ایرانی کشتی توقیف‌شده «داوینا» خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب پیام منتسب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه
طعنه بقائی به توقف انتشار گزارش سالانه گرسنگی در آمریکا: مشکل را حل کردید
احتکار و گران‌سازی عمدی به‌ویژه در شرایط جنگی از مصادیق فساد و تضییع حقوق مردم است
بقائی: بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، وارونه‌نمایی حقیقت است
سخنگوی سپاه: برقراری خط مستقیم میان ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز کذب است
ولایتی: حیات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است
عبور ایمن در تنگه هرمز خارج از ملاحظات ایران‏ تضمین نمی‌شود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی
گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و رومانی
گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان
آخرین اخبار
سرلشکر رضایی: اگر آمریکا و اسرائیل جنگ جدیدی آغاز کنند، تلفات وسیع خواهند داد
آخرین شب عزاداری در جوار محل شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
سخنگوی سپاه: برقراری خط مستقیم میان ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز کذب است
رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس درباره اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد
تکذیب پیام منتسب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه
گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و رومانی
بقائی: بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، وارونه‌نمایی حقیقت است
ولایتی: حیات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است
طعنه بقائی به توقف انتشار گزارش سالانه گرسنگی در آمریکا: مشکل را حل کردید
گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان
عبور ایمن در تنگه هرمز خارج از ملاحظات ایران‏ تضمین نمی‌شود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی
احتکار و گران‌سازی عمدی به‌ویژه در شرایط جنگی از مصادیق فساد و تضییع حقوق مردم است
واکنش ایران به بیانیه آمریکا و شورای همکاری؛ امنیت منطقه با دخالت خارجی محقق نمی‌شود
هرگونه تهدید علیه ایران با پاسخ مواجه خواهد شد
عراقچی: شهادت سیدالشهدای انقلاب را نمی‌بخشیم
امروز، ایران کربلای ما است/ دشمن ما همان دشمن امام حسین (ع) است