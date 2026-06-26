همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد(ع)، مراسم عزاداری با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در شب شهادت یادگار واقعه عاشوا،امام سجاد(ع)، مسجد مقدس جمکران میزبان جمع کثیری از عزاداران و دلدادگان اهل‌بیت(ع) بود. در این مراسم، سخنرانان به تبیین ابعاد شخصیتی و نقش بی‌نظیر امام سجاد(ع) در تداوم پیام عاشورا و احیای ارزش‌های اسلامی پس از واقعه کربلا پرداختند.

در این مراس سید علی حسینی‌نژاددر رثای مظلومیت امام حسین (ع) و مصائب اهل بیت و حضرت امام سجاد (ع) مرثیه سرایی کرد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در مسجد مقدس جمکران، بار دیگر با آرمان‌های امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و دیگر ائمه اطهار(ع) تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت، ایستادگی و دفاع از ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.

امام زین العابدین علیه السلام در شهر مدینه روز دوشنبه، دوازدهم محرم سال 95 ه. ق و در 57 با زهری که به دستور هشام بن عبدالملک به ایشان خوراندند به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در کنار مرقد مطهر عموی بزرگوارش، امام حسن مجتبی علیه السلام ، به خاک سپرده شد.