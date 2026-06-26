سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی عصر امروز (جمعه) به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در گفت‌وگوی تلفنی عصر امروز (جمعه) شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان با سید عباس عراقچی، آخرین تحولات و رویدادهای منطقه‌ای در پرتو تفاهم حاصل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر خارجه امارات متحده عربی نیز با تأکید بر اهمیت تداوم گفت‌ وگوها و بهره‌گیری از راهکارهای دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد که روند دیپلماتیک جاری به نتایجی سازنده در راستای تقویت صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای منجر شود.

برچسب ها: عراقچی ، ایران ، امارات متحده عربی ، تحولات منطقه
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