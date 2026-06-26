بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - در گفتوگوی تلفنی عصر امروز (جمعه) شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان با سید عباس عراقچی، آخرین تحولات و رویدادهای منطقهای در پرتو تفاهم حاصلشده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر خارجه امارات متحده عربی نیز با تأکید بر اهمیت تداوم گفت وگوها و بهرهگیری از راهکارهای دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد که روند دیپلماتیک جاری به نتایجی سازنده در راستای تقویت صلح، امنیت و ثبات منطقهای منجر شود.