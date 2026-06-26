آخرین شب عزاداری در جوار محل شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی

در این مراسم که از سوی رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای برگزار می‌شود،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمیان در سخنانی، خروجی ضروری برای جلسات عزاداری را رشد عقل و نرم شدن قلوب دانست.

در این مراسم همچنین آقایان منصور ارضی، محمدرضا طاهری و حسین طاهری به ذکر مصیبت و نوحه‌سرایی پرداختند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری