هدیه آقایی عنوان بهترین بازیکن زمین را در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ به دست آورد تا سهمی ویژه در نایب‌قهرمانی تاریخی هاکی روی یخ بانوان ایران داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هدیه آقایی در ترکیب تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران، نقش‌آفرین نایب‌قهرمانی ارزشمند کشورمان در نخستین حضور در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ بود. تیم ملی ایران در این رقابت‌ها که به میزبانی کازان روسیه برگزار شد، پس از صعود به دیدار پایانی، مقابل چین با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

آقایی در دیدار فینال برابر چین با نمایش درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد تا سهمی ویژه در این افتخار تاریخی هاکی روی یخ بانوان ایران داشته باشد.

منبع:روابط عمومی ورزش و جوانان قم

برچسب ها: هاکی ، اخبار ورزشی قم
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