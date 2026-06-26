باشگاه خبرنگاران جوان - هدیه آقایی در ترکیب تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران، نقش‌آفرین نایب‌قهرمانی ارزشمند کشورمان در نخستین حضور در جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ بود. تیم ملی ایران در این رقابت‌ها که به میزبانی کازان روسیه برگزار شد، پس از صعود به دیدار پایانی، مقابل چین با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

آقایی در دیدار فینال برابر چین با نمایش درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد تا سهمی ویژه در این افتخار تاریخی هاکی روی یخ بانوان ایران داشته باشد.

منبع:روابط عمومی ورزش و جوانان قم



