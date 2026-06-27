تیم ملی فوتبال فرانسه با نتيجه مقتدرانه ۴ - ۱ از سد نروژ گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال نروژ و فرانسه به مصاف هم رفتند.

نکته عجیب این بازی تصمیم استوله سولباکن سرمربی نروژ بود که ارلینگ هالند را در فهرست ذخیره قرار داده بود و در نیمه دوم نیز او را به میدان نفرستاد. 

فرانسوی‌ها بازی را بهتر شروع کردند و عثمان دمبله در دقیقه ۷  با شوتی زیبا در محوطه جریمه گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در دقیقه ۲۰ بازهم عثمان دمبله و اینبار از پشت محوطه جریمه با شوتی فنی دروازه نروژی‌ها را باز کرد.

بلافاصله پس از گل دوم فرانسوی‌ها تلو آسگارد در دقیقه ۲۱ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

در دقیقه ۳۱ دمبله مشابه گل اولش بازهم دروازه نروژی‌ها را باز کرد تا در این دیدار حساس هت تریک کند.

نیمه نخست این دیدار با برتری فرانسوی ها ۳ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم تلاش ها نروژی ها گلی درپی نداشت، اما دزیره دوره در دقیقه ۴+۹۰ گل چهارم فرانسه را به ثمر رساند تا خروس ها با نتیجه مقتدرانه ۴ - ۱ به برتری برسند و با ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه I راهی مرحله حذفی شوند.

نروژ با ۶ امتیاز در جایگاه قرار گرفت و صعود کرد.

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برچسب ها: جام جهانی ، فرانسه ، نروژ ، عثمان دمبله
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