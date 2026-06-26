فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: اگر آمریکا و اسرائیل جنگ جدیدی را آغاز کنند، تلفات وسیعی خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت‌ساله، در مصاحبه با شبکه نیوزنیشن آمریکا هشدار داد که اگر دشمن خطایی کند، جنگ بعدی دیگر مانند جنگ ۴۰ روزه نخواهد بود و مطمئن باشید ما توانایی‌های جدیدی را به صحنه می‌آوریم و آقای ترامپ بداند که این بار تلفات انسانی وسیعی خواهد داد.

سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه شنیده‌ام مخاطبان نیوزنیشن، خانواده‌های آمریکایی هستند، اظهار داشت: می‌خواهم این سؤال را بپرسم که این تعداد زیاد کودک در ایران، غزه و لبنان به چه جرمی به شهادت رسیدند؟ وی با اشاره به تصاویری از کودکان میناب گفت: این تصاویر، کودکان مظلومی است که در مدرسه در حال درس خواندن بودند و به شهادت رسیدند. آیا واقعاً ملت آمریکا خواهان چنین فاجعه بزرگ انسانی هستند؟

وی در پاسخ به این سؤال که «از نگاه شما مهم‌ترین دستاورد مذاکرات سوئیس چه بود؟» گفت: تیم مذاکره‌کننده ایران خیلی با جدیت و با سرعت وارد مذاکره شد، ولی متأسفانه تیم مذاکره‌کننده آمریکا، در حالی که اسرائیل بند اول این تفاهم‌نامه‌ای را که امضا شده بود نقض کرده بود، وارد مذاکره شد و در طول مذاکره هم ترامپ همچنان با همان لحن دوران جنگ، ایران را تهدید کرد. با این وجود، تیم مذاکره‌کننده ما مذاکرات را ادامه داد، اما در تیم مذاکره‌کننده آمریکا جدیتی در ادامه مذاکرات نمی‌بینیم.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اظهارات مذاکره‌کنندگان ایرانی، آیا ایران احساس می‌کند که مواضعش به طور شفاف توسط ایالات متحده شنیده و درک می‌شود؟» تشریح کرد: این یکی از مشکلات جدی چهل‌وهفت سال گذشته ما با دولت‌های آمریکاست؛ دولت‌های آمریکا هیچ‌گاه تلاش نکردند که دقیقاً مواضع ایران را بشنوند، بفهمند و باور کنند؛ لذا همیشه تحت تأثیر القائات سازمان‌های جاسوسی اسرائیل یا کسانی که از ایران ناراضی‌اند، بوده‌اند و این بزرگ‌ترین مشکلی است که بین ایران و آمریکا همیشه وجود داشته است.

وی ادامه داد: دولتمردان آمریکا ایران را درک نمی‌کنند و مهم‌تر اینکه باور نمی‌کنند و مثلاً در همین جنگ‌های اخیر، اگر آنها مواضع ایران را باور می‌کردند، قاعدتاً نباید جنگ دوازده‌روزه و نه جنگ چهل‌روزه را شروع می‌کردند.

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که امیدوارم آمریکا و ایران بتوانند فصل جدیدی را آغاز کنند، از نگاه تهران این موضع تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟» بیان کرد: این اولین بار نیست که دولتی از طرف آمریکا چنین اظهارنظری می‌کند. بار نخست، آقای ریگان با فرستادن مشاور امنیت خود، آقای مک‌فارلین، به ایران به دنبال این تحول در ارتباط بود که خیلی زود اسرائیلی‌ها ماجرا را تبدیل به یک بحران علیه ریگان کردند. بعد از او، دومین نفری که تلاش کرد آقای کلینتون بود که ناموفق بود و سومین فرد آقای اوباما بود که دو نامه برای مقام معظم رهبری شهید نوشتند، اما با دخالت در امور داخلی ایران، این اقدام نیز موفق نبود؛ بنابراین ما این توانایی را در آمریکا نمی‌بینیم، مگر زمانی که آمریکا از اسرائیل مستقل شود؛ آمریکا تا زمانی که استقلال سیاست خارجی خود را از اسرائیل پیدا نکند، بعید است بتواند در این خصوص اقدام جدی انجام دهد؛ ضمن اینکه هر روز فاصله‌ها بیشتر شده است.

وی به این سؤال که «برای اینکه ایران به این نتیجه برسد که دستیابی به یک توافق پایدار ممکن خواهد بود، چه مسائل مشخصی باید حل‌وفصل شود؟» پاسخ داد: اولین مسئله این است که دولت آمریکا حقوق ملت ما را بپذیرد؛ یعنی دولت آمریکا باید قبول کند که ملت ایران دارای حقوقی است و در چارچوب قوانین بین‌المللی حرکت می‌کند و روابطش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. مثلاً در رابطه با مسئله هسته‌ای، ما در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی عمل می‌کنیم، بنابراین نباید مزاحم ما شوند و این برای ما قابل قبول نیست.

وی افزود: موضوع بعد، تحریم‌های اقتصادی است. بیش از بیست سال است که دولت‌های آمریکا ما را بی‌دلیل، بدون اینکه تهدیدی علیه آنها باشیم، تحریم کرده‌اند. مسئله سوم، مدیریت ما بر تنگه هرمز است که متعلق به خود ماست و نکته دیگر، اموال بلوکه‌شده است.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «در شرایط کنونی، احتمال دستیابی به یک توافق نهایی را چقدر می‌دانید؟» گفت: ما هنوز تغییرات جدی در رفتار آقای ترامپ و تیم ایشان نمی‌بینیم و احساس می‌کنیم آنها به دنبال خرید زمان هستند. آنها می‌خواهند مسائل داخلی آمریکا مانند تورم و نرخ بهره بانکی قابل مدیریت شود، مسابقات فوتبال و سپس انتخابات را برگزار کنند. ما هنوز یک اقدام جدی و نقطه تحولی در رفتار آمریکا نمی‌بینیم؛ بنابراین زیاد امیدی به اینکه این توافق صورت بگیرد، نداریم.

سرلشکر رضایی در پاسخ به این سؤال که «در حال حاضر چه اقدامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده از نگاه ایران یک خط قرمز غیرقابل قبول محسوب می‌شود؟» هشدار داد: اگر کوچک‌ترین تهدیدی علیه ایران، چه توسط آمریکا و چه توسط اسرائیل، صورت بگیرد، همان‌طور که در جنگ رمضان توانایی‌های جدیدی را رونمایی کردیم و جنگنده‌ها و پهپاد‌های دشمن را سرنگون کردیم و از طرف دیگر نشان دادیم که با تمام توان آمادگی ادامه نبرد را داریم، هشدار می‌دهیم که جنگ بعدی دیگر مانند جنگ ۴۰ روزه نخواهد بود و مطمئن باشید ما توانایی‌های جدیدی را به صحنه می‌آوریم و آقای ترامپ بداند که این بار تلفات انسانی وسیعی خواهد داد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار نیوزنیشن مبنی بر اینکه «مقامات ایرانی درباره مدیریت آینده تنگه هرمز با عمان گفت‌و‌گو کردند. این موضوع در عمل چگونه خواهد بود؟ آیا شامل دریافت عوارض عبور یا شرایط جدیدی برای کشتی‌های عبوری خواهد بود؟» گفت: تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد و مربوط به دو کشور منطقه‌ای است و همه دنیا از آن استفاده می‌کنند و هیچ کشوری، حتی اروپایی‌ها، نمی‌پذیرند که آمریکا بخواهد به تنهایی در تنگه هرمز دخالت کند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوره دفاع مقدس ۸ ساله تاکید کرد: ما صاحب این تنگه هستیم و اجازه دخالت آمریکایی‌ها را نمی‌دهیم. ایران طی چهل‌وهفت سال گذشته با نجابت در مورد تنگه هرمز رفتار کرده است. تنگه هرمز با تمام تنگه‌های دنیا متفاوت است، چون این تنگه ورودی یک خلیج است و با تنگه‌های دیگر که بین اقیانوس‌ها یا بین دریاهاست، تفاوت دارد. ما به اصرار آمریکا و عبور و مرور آنها در تنگه هرمز مشکوک هستیم.

وی ادامه داد: همچنین مسائل زیست‌محیطی، امنیت تنگه و بیمه‌ها هزینه‌هایی برای کشور ایران دارد که کسانی که از این تنگه منتفع هستند باید بپردازند و نباید توقع داشت که این هزینه‌ها از جیب شهروندان ایران پرداخت شود. آمریکا باید عنوان کند که هیچ دخالتی در قواعد تنگه هرمز ندارد و این حق طبیعی ایران و عمان است که قواعد را تعیین کنند و آمریکا نباید عمان را از این بابت تهدید کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که «ایالات متحده خواهان آن است که ایران حمایت مالی و سیاسی خود را از متحدان منطقه‌ای مانند حماس و حزب‌الله متوقف کند؛ آیا ایران آمادگی دارد که در قالب یک توافق گسترده چنین اقداماتی انجام بدهد؟» متذکر شد: حماس و حزب‌الله از سرزمینشان دفاع می‌کنند و به هیچ کشوری حمله نکرده‌اند و فقط از ملتشان دفاع می‌کنند و این یک کار انسانی است؛ حال آنکه آمریکا به‌صورت افراطی از اسرائیل حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی می‌کند، در شورای امنیت سازمان ملل به نفع اسرائیل وتو می‌کند و با تمام توان پشت سر رژیمی قرار گرفته است که هیچ قانون بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و تمام قواعد حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد.

وی افزود: سؤال ما از آمریکا این است که شما چرا از رژیمی جنایتکار که همه قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، این‌گونه افراطی حمایت می‌کنید؟

خبرنگار نیوزنیشن در ادامه پرسید: «بزرگ‌ترین نگرانی بسیاری از آمریکایی‌ها این است که ایران در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند؛ آیا می‌توانید به صراحت بگویید که آیا ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای است یا خیر؟»

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سؤال خاطرنشان کرد: شما باید این سؤال را از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بپرسید. چرا ترامپ با وجود انتشار گزارش سازمان اطلاعاتی خودشان مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به ایران حمله کرد؟ ما همواره اعلام کردیم که به دنبال بمب اتم نیستیم و در چارچوب قواعد ان‌پی‌تی عمل کردیم و تمام نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعال بوده است؛ بنابراین این یک دروغ بزرگ بوده و هست.

وی به این سؤال که «ایران چه تضمین‌هایی حاضر است به جامعه جهانی ارائه دهد که نشان دهد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و در مقابل چه تضمین‌هایی از ایالات متحده مطالبه می‌کند؟» پاسخ داد: ایران تمام تضمین‌هایی را که سایر کشور‌ها در قالب قوانین بین‌المللی داده‌اند، قبلاً داده است و اکنون آنها باید ثابت کنند که قصد جاسوسی و خرابکاری ندارند تا شرایط بتواند به روال قبل بازگردد.

خبرنگار نیوزنیشن در ادامه پرسید: «بزرگ‌ترین نگرانی بسیاری از آمریکایی‌ها این است که ایران در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند؛ آیا می‌توانید به صراحت بگویید که آیا ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای است یا خیر؟»

سرلشکر رضایی در پاسخ به این سؤال خاطرنشان کرد: شما باید این سؤال را از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بپرسید. چرا ترامپ با وجود انتشار گزارش سازمان اطلاعاتی خودشان مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به ایران حمله کرد؟ ما همواره اعلام کردیم که به دنبال بمب اتم نیستیم و در چارچوب قواعد ان‌پی‌تی عمل کردیم و تمام نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعال بوده است؛ بنابراین این یک دروغ بزرگ بوده و هست.

وی به این سؤال که «ایران چه تضمین‌هایی حاضر است به جامعه جهانی ارائه دهد که نشان دهد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و در مقابل چه تضمین‌هایی از ایالات متحده مطالبه می‌کند؟» پاسخ داد: ایران تمام تضمین‌هایی را که سایر کشور‌ها در قالب قوانین بین‌المللی داده‌اند، قبلاً داده است و اکنون آنها باید ثابت کنند که قصد جاسوسی و خرابکاری ندارند تا شرایط بتواند به روال قبل بازگردد.

خبرنگار آمریکایی درباره سلامتی رهبر معظم انقلاب پرسید: «در آمریکا گمانه‌زنی‌های زیادی درباره وضعیت جسمانی رهبر جمهوری اسلامی و میزان نقش‌آفرینی وی در تصمیمات وجود دارد؛ آیا ممکن است به طور مستقیم به این موضوع پاسخ دهید؟»

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت‌ساله پاسخ داد: رهبر ما سالم، پرانرژی، جوان و پرنشاط هستند و لذا هیچ مشکلی در سلامتی ایشان وجود ندارد. سازمان‌های حفاظتی و امنیتی، در پی تهدید به شهادت رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند و از سوی دیگر ایشان کاملاً بر مسائل راهبردی و منافع ملی کشور نظارت می‌کنند، کما اینکه شما دیدید در همین توافق‌نامه، با اینکه ایشان نظر دیگری داشتند، اما اجازه شروع مذاکرات را دادند.

وی در پاسخ به این سؤال که «برخی صدا‌ها در داخل ایران معتقدند که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست. تا چه اندازه در داخل ساختار سیاسی ایران درباره اصل توافق و زمان انجام آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد؟» تأکید کرد: در این رابطه هیچ صحبتی در بین مقامات ایران انجام نشده و هیچ برنامه زمان‌بندی هم وجود ندارد. دلیلش هم کاملاً روشن است، زیرا هر دولتی که در آمریکا سر کار آمده است، شکاف بین ایران و آمریکا را گسترش داده است و دولت ترامپ این شکاف را به اوج رسانده است.

وی ادامه داد: ایرانی‌ها تا در عمل رفتار جدیدی از آمریکا نبینند و تحولی در دولت‌های آمریکا مشاهده نکنند، به هیچ وجه به این مسئله فکر نخواهند کرد.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به این سؤال خبرنگار نیوزنیشن که «پنج سال دیگر ایران چه نوع رابطه‌ای را با ایالات متحده مطلوب می‌داند؟» گفت: اولین مسئله این است که آمریکا از اسرائیل فاصله بگیرد و تجاوزات اسرائیل را محکوم کند. به اسرائیل سلاح‌های فوق‌سری ندهد و در بعضی از مسائلی که برخلاف مقررات بین‌المللی است، همکاری فناورانه نداشته باشد.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و دست از تحریم‌ها بردارد و رفتارش را با ملت ایران عوض کند. موضوع سوم هم این است که آمریکا به دلیل مشکلات اقتصادی عظیمی که در رقابت با چین و دیگر کشور‌ها دارد، به جای صرف پول برای جنگ و ناامنی در سراسر جهان، این پول را صرف سروسامان دادن به کشور خود کند و در صورت ادامه این وضع، در آینده آمریکا دچار مشکلات جدی در مسئله دلار و اوراق قرضه خواهد شد.

سرلشکر رضایی افزود: من پیش‌بینی می‌کنم که اگر آمریکایی‌ها با این شیوه‌ها ادامه بدهند، ده سال آینده جزو کشور‌های سوم یا چهارم جهان از نظر اقتصادی خواهند بود و به شدت عقب خواهند افتاد.

فرمانده سپاه پاسداران در دفاع مقدس ۸ ساله خطاب به مردم و خانواده‌های آمریکایی گفت: ما ملت آمریکا را جدای از دولت آمریکا می‌دانیم و به هیچ وجه خواهان این نیستیم که ملت آمریکا آزار و اذیت ببینند؛ بنابراین ملت آمریکا باید بداند که هیچ تهدیدی و هیچ خطری از سوی ملت ایران و دولت ایران علیه ملت آمریکا نیست، ولی ما در مقابل ارتش آمریکا و در مقابل تجاوزات دولت آمریکا محکم می‌ایستیم و از خود دفاع می‌کنیم.

وی در پایان گفت: دولت آمریکا و مقامات آن بدانند که ملت ایران، یک ملت بزرگ تاریخی است و با هیچ تهدیدی از صحنه بیرون نخواهد رفت و از حقوق خود دفاع می‌کند؛ بنابراین این مسیر غلطی را که دولت آمریکا در پیش گرفته است، باید تغییر دهد و راه جدیدی در پیش بگیرد.

منبع: فارس