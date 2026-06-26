سرمربی تیم ملی مصر در آستانه تقابل با ایران، با تمجید از قدرت فوتبال ایران، بر هدف تیمش برای عبور از مرحله گروهی جام جهانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، حسام حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، ضمن تمجید از تیم ملی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا، ابراز امیدواری کرد که تیمش بتواند از گروه خود صعود کند. مصر که پس از پیروزی ۲ بر ۱ مقابل نیوزیلند، با چهار امتیاز در صدر گروه هفتم قرار دارد، در بازی بعدی خود به مصاف ایران خواهد رفت.

حسن در مصاحبه با شبکه «بی‌این اسپورتس» گفت: «ایران تیمی قدرتمند و در رده بیست‌ویکم جهان است. ما با هدف صعود از گروه وارد این رقابت‌ها شده‌ایم و برای رسیدن به این هدف تلاش خواهیم کرد.»

وی با اشاره به پیروزی تیمش مقابل نیوزیلند، این موفقیت را نخستین پیروزی تاریخ مصر در جام جهانی دانست و از حمایت‌های محمد ابوتریکه، هم‌تیمی سابق و اسطوره فوتبال مصر، قدردانی کرد. حسن ابوتریکه را برادر عزیز خود خواند و از شور و انگیزه و روحیه جنگندگی او در زمان بازی تمجید کرد.

کارشناسان فوتبال معتقدند حسام حسن توانسته است با انتقال روحیه جنگندگی و ارائه راهکار‌های تاکتیکی موفق، بازیکنان مصر را به پیروزی در دو دیدار ابتدایی جام جهانی رهنمون سازد. همچنین، رابطه صمیمانه میان بازیکنان و کادر فنی به عنوان یکی از عوامل کلیدی نمایش خوب فراعنه در این رقابت‌ها ذکر شده است.

در حال حاضر، مصر با چهار امتیاز صدرنشین گروه هفتم است و تیم‌های ایران و بلژیک با دو امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. نیوزیلند با یک امتیاز در انتهای جدول جای گرفته است.

برچسب ها: جام جهانی2026 ، مصر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۶ تير ۱۴۰۵
داور اماراتی بدادتون رسید
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